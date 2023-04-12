НУШ: педагоги выбрали учебники для учеников 5 и 6 класса
Источник:osvita.ua
Учителя выбрали учебники для украинских учеников 5 и 6 классов. Их могут выдавать за счет госбюджета.
Список учебников объявили по итогам отбора. К слову, ученики 5 и 6 класса учатся в рамках реформы Новой украинской школы.
Читайте Учителей обязали пройти курс психологической поддержки
Учителя выбрали учебники для учеников 5 и 6 класса
Конкурсный отбор проводился из 5 названий учебников для 5 класса и 49 названий – для 6 класса.
Авторские коллективы и издательства подготовили на конкурс 3 учебника для 5 класса и 111 учебников для 6 класса.
Всего в перечень учебников-победителей конкурсного отбора вошли 3 учебника для 5 класса и 73 учебника для 6 класса.
Среди них – учебники для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения, и учебники, которые переведут на языки национальных меньшинств.
Что такое Новая украинская школа
Это реформа, разработанная Министерством образования и науки Украины.
Первый класс в рамках НУШ набрали в 2018 году.
Проект предполагает формирование у школьников критического мышления и умение применять знания в повседневной жизни.
К теме Повышение приостановили: какой должна быть базовая зарплата учителя
Учителям не увеличивают зарплату
- Украинским учителям уже 3 года не увеличивают зарплату.
- Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после окончания войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.
- К слову, украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д.
- Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.