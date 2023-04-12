НУШ: педагоги выбрали учебники для учеников 5 и 6 класса

Учителя выбрали учебники для украинских учеников 5 и 6 классов. Их могут выдавать за счет госбюджета.

Список учебников объявили по итогам отбора. К слову, ученики 5 и 6 класса учатся в рамках реформы Новой украинской школы.

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Учителя выбрали учебники для учеников 5 и 6 класса

Конкурсный отбор проводился из 5 названий учебников для 5 класса и 49 названий – для 6 класса.

Авторские коллективы и издательства подготовили на конкурс 3 учебника для 5 класса и 111 учебников для 6 класса.

Всего в перечень учебников-победителей конкурсного отбора вошли 3 учебника для 5 класса и 73 учебника для 6 класса.

С учебниками можно ознакомиться по ссылке.

Среди них – учебники для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения, и учебники, которые переведут на языки национальных меньшинств.

Что такое Новая украинская школа Это реформа, разработанная Министерством образования и науки Украины. Первый класс в рамках НУШ набрали в 2018 году. Проект предполагает формирование у школьников критического мышления и умение применять знания в повседневной жизни.

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