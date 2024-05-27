Учебники по истории Украины для учеников 11 классов претерпят изменения, – МОН

Учебники по истории Украины, по которым учатся 11-классники в нашем государстве, претерпят изменения. Их стоит ожидать уже с начала следующего учебного года.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что в учебники истории включат раздел о полномасштабном вторжении России в Украину.

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Какие изменения претерпят учебники по истории Украины

Так, уже с сентября ученики 11 классов смогут изучать раздел о борьбе украинцев против российских захватчиков в XXI веке.

11-й класс начинается с освободительной борьбы 2014 – 2021 года и далее продолжается до современных времен,

– уточнил чиновник.

И добавил, что сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы терминологически и сущностью выверить все, что относится к новейшей эпохе, то есть события, которые касаются российского вторжения.

Программу предмета "Защита Украины" обновят

В Украине обновляют предмет "Защита Украины".

В частности, военные смогут обучать учителей.

В рамках изменений планируют интегрировать в предмет гражданское образование и практические знания и навыки.

Вице-премьер Михаил Федоров заявлял, что ученики должны понимать, как происходит оборона страны, а также то, зачем к ней участвовать.

Учителям расскажут, как работать с детьми, в частности старшеклассниками, которые "вне политики", как работает ИПСО и как им противодействовать. Также педагоги услышат от военных Азова о том, какова современная война.