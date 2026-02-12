  • Средства позволяют общинам системно обновлять образовательную среду, модернизировать учебные пространства и обеспечивать учебные заведения современным оборудованием, сообщил глава МОН Оксен Лисовой в телеграмме.
  • 1,3 миллиарда гривен направят на обновление учебного оборудования, техники, оснащение кабинетов.
  • 1,2 миллиарда гривен – для оснащения пилотных лицеев старшей профильной школы.
  • Отдельное направление – 500 миллионов гривен – на развитие ячеек "Защиты Украины" в школах и межшкольных ресурсных центрах.