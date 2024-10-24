Учебные профили и карьерные советники: старшая школа в Украине отмечает значительные изменения

В 2027 году в Украине стартует реформа профильного среднего образования. Ученики будут учиться уже 12 лет и в старших классах смогут выбирать учебные профили, которые их интересуют.

В Минобразования Украины рассказали подробно о выборе профилей, предметов, практическое обучение и обновление материально-технического обеспечения. И вообще растолковали, как изменится старшая школа.

Смотрите также В МОН разъяснили, кто может получить грант на обучение в вузе и как преодолевать проблемы, возникающие

Как изменится старшая школа в Украине с 2027 года

Каким будет обучение в старшей школе?

Старшая школа должна давать ученикам как можно больше возможностей для выбора своего пути. Поэтому у старшеклассников будет несколько возможностей:

Профиль обучения. Профильные предметы ученичество будет изучать углубленно. Предметы / курсы в пределах профиля. Чтобы еще больше индивидуализировать изучение выбранного профиля, можно будет выбрать отдельные предметы. Предметы / курсы вне профиля. Каждый ученик и ученица требует всестороннего развития, а потому выбирать предметы можно будет и вне профиля. Например, ученик математического профиля сможет выбрать курсы естественных наук, искусства, литературы и тому подобное.

Что будет обязательным?

Все, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и "Защиты Украины". Это каждый гражданин должен знать на должном уровне.

Будут ли школы способны предложить выбор предметов / курсов?

Выбор предметов / курсов удастся обеспечить благодаря учебным программам, над которыми МОН уже начало работать. Также благодаря созданию академических лицеев.

Это будут преимущественно большие учебные заведения с несколькими параллелями старших классов. Поэтому учеников можно будет объединить в группы для изучения различных предметов. Чем больше их на параллели, тем шире выбор предметов можно предложить,

– отметили в Минобразования Украины.

Это особенно актуально для школ сел и небольших городов, где сейчас малое количество учеников не позволяет организовать настоящее профильное обучение.

Останется ли возможность получать профессию после 9 класса?

Да. Выпускники 9 классов будут выбирать, где продолжить обучение: в академическом лицее или колледже. В последнем можно будет получить профессию или специальность параллельно с полным общим средним образованием. У студентов этих заведений тоже будет возможность выбирать предметы, однако прежде всего они будут касаться выбранной профессии.

Станет ли обучение в старшей школе более практико-ориентированным?

Это одна из главных целей реформы: обеспечивать фундаментальность среднего образования и одновременно давать как можно больше прикладных знаний и умений. МОН работает над разработкой соответствующих программ. Правительство уже утвердило Государственный стандарт профильного среднего образования, определяющий, каких учебных результатов должны достичь ученики, учась в старшей школе. Министерство также будет работать над тем, чтобы постепенно обеспечить академические лицеи оборудованием для учебных кабинетов и лабораторий.

Смотрите также Наталья Пипа рассказала, будут ли наказывать учеников за общение на русском в школе

Помогут ли ученикам выбрать профиль?

МОН работает над тем, чтобы ввести в школах должность карьерного советника. Это будут специалисты, которые прошли специальную подготовку и занимаются консультированием подростков, их сопровождением в процессе личностного определения и профессионального становления.

Кроме того, в течение 10 класса у учеников будет возможность изменить профиль обучения, если они поймут, что ошиблись с выбором. Ведь в 10 классе будет меньше всего "профильных" уроков и больше всего обязательных для всех. В 11 – 12 классах количество "профильных" и выборочных уроков возрастет.

Когда ждать старт реформы?

Сейчас идет подготовка к реформе: наработка законодательства, планирование сети академических лицеев, разработка программ и тому подобное.

1 сентября 2025 года начнется пилотирование реформы в отдельных лицеях всей страны. Уже сейчас коллективы из 30 лицеев готовятся к пилоту: создают видения своих заведений, сотрудничая с зарубежными лицеями, анализируют потребности и возможности и тому подобное.

1 сентября 2027 года первый поток Новой украинской школы начнет учиться в 10 классе по новым подходам. А летом 2030 года будет первый выпуск профильной старшей школы.

Смотрите также Подготовка ребенка к школе: как превратить ее в увлекательное приключение

Почему обучение в школе станет 12-летним?

Увеличение продолжительности полного общего среднего образования не является новостью, ведь было утверждено в 2017 году. Первый поток учеников НУШ получает 12-летнее среднее образование.

По содержательному наполнению дополнительным является 10 класс. Именно там у учеников будет возможность наверстать возможные образовательные потери и окончательно определиться с профилем обучения. В 10 классе будет больше всего уроков по обязательным для всех предметов, что позволит, возможно, взглянуть на предметы по-новому, которые не нравились раньше, и проверить правильность выбора профиля. Если нужно, можно будет изменить профиль обучения.