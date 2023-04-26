Минобразования реформирует содержание украинской литературы и истории Украины в школах

Минобразования намерено модернизировать содержание нескольких школьных предметов. В частности, говорится об украинской литературе и истории нашего государства.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об этой модернизации. В частности, уточнил, как изменится содержание этих школьных предметов.

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Содержание украинской литературы и истории Украины реформируют

Министр считает, что нужно, прежде всего, пересмотреть содержание курса украинской литературы. В частности, модернизировать его, вернуть "потерянные" имена, начиная с ренессансно-барочных литературных произведений и заканчивая современными живыми писателями. Также следует усовершенствовать методы преподавания, ведь литература дает возможность ученикам анализировать поступки героев, развивать воображение, создает миры.

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Преподавание истории Украины также следует модернизировать, считает Лисовой.

До сих пор в преподавании этого предмета было очень много имперского контекста. Должны изучать свою историю с точки зрения успеха: мы – успешное и мегаустойчивое государство. Мы – страна, сохранившая свою территорию, язык, культуру в окружении империй,

– подчеркнул министр.

Курс школьной истории должен демонстрировать современным детям успешность Украины, чтобы каждый выпускник чувствовал свою генетически заложенную способность к устойчивости и успеху, акцентировал глава МОН.

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