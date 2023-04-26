Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об этой модернизации. В частности, уточнил, как изменится содержание этих школьных предметов.
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Содержание украинской литературы и истории Украины реформируют
Министр считает, что нужно, прежде всего, пересмотреть содержание курса украинской литературы. В частности, модернизировать его, вернуть "потерянные" имена, начиная с ренессансно-барочных литературных произведений и заканчивая современными живыми писателями. Также следует усовершенствовать методы преподавания, ведь литература дает возможность ученикам анализировать поступки героев, развивать воображение, создает миры.
Преподавание истории Украины также следует модернизировать, считает Лисовой.
До сих пор в преподавании этого предмета было очень много имперского контекста. Должны изучать свою историю с точки зрения успеха: мы – успешное и мегаустойчивое государство. Мы – страна, сохранившая свою территорию, язык, культуру в окружении империй,
– подчеркнул министр.
Курс школьной истории должен демонстрировать современным детям успешность Украины, чтобы каждый выпускник чувствовал свою генетически заложенную способность к устойчивости и успеху, акцентировал глава МОН.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.