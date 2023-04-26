Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про цю модернізацію. Зокрема, уточнив, як зміниться зміст цих шкільних предметів.
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Зміст української літератури та історії України реформують
Міністр вважає, що треба перш за все переглянути зміст курсу української літератури. Зокрема, модернізувати його, повернути "загублені" імена, починаючи з ренесансно-барокових літературних творів і закінчуючи сучасними живими письменниками. Також варто усучаснити методи викладання, адже література дає можливість учням аналізувати вчинки героїв, розвивати уяву, створює світи.
Викладання історії України також варто модернізувати, вважає Лісовий.
Донині у викладанні цього предмета було дуже багато імперського контексту. Маємо вивчати свою історію з точки зору успіху: ми – успішна та мегастійка держава. Ми – країна, яка зберегла свою територію, мову, культуру в оточенні імперій,
– наголосив міністр.
Курс шкільної історії має демонструвати сучасним дітям успішність України, щоб кожен випускник відчував власну генетично закладену спроможність до стійкості та успіху, акцентував очільник МОН.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.