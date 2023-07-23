Будут ли учиться ученики на Полтавщине офлайн с 1 сентября
Источник:Суспильное
В Полтавской области действует 526 школ. Собственные и в близкой доступности укрытия имеет только 459 учебных заведений.
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Как будут учиться ученики на Полтавщине
Чиновник рассказал: за последние два года школы и детсады организовали более 400 укрытий. Это могут быть укрытия в подвалах, противорадиационные, укрытия на цокольных этажах здания и простейшие укрытия на первом этаже учебного заведения. На сегодняшний день все укрытия готовят к новому учебному году. Есть общины, которые построили с нуля хранилища.Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!
Калинин также отметил, что есть и примеры устройства модульных укрытий. Это альтернатива для стационарных укрытий, у которой есть и свои преимущества.
Модульное укрытие – сборная конструкция – может быть смонтировано в течение трех дней. Там есть вентиляция, скамейки, печка-буржуйка, беспроводной интернет. Укрытие такое рассчитано на 70 человек,
– уточнил он.
Чиновник также добавил, что обустроенные укрытия в учебных заведениях области позволят перейти от дистанционного к очного обучению. На сегодняшний день 87% школ Полтавской области имеют укрытие.
Мы к новому учебному году планируем этот показатель увеличить. С нового учебного года 90% заведений планируют построить и восстановить укрытие. Относительно формы обучения – это исключительно прерогатива педагогического совета учебного заведения и также учитываются пожелания родителей,
– заявил Калинин.
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Как будут учиться ученики в Харькове и Николаеве
- В Харькове с нового учебного года планируют возобновить обучение по смешанному формату. В городе активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях.
- В Николаевской области с 1 сентября 125 учебных заведений будут работать очно. В школах и детских садах обустраивают укрытие. У 38 процентов оно есть, у 62 процентов нет.
- По плану на 1 сентября 125 объектов будут работать очно, 175 – по смешанному типу, все остальные будут – дистанционно, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.