Будут ли учиться ученики на Полтавщине офлайн с 1 сентября

Это почти 90% от общего количества. А год назад пригодными для использования были укрытия более половины школ, рассказал в эфире "Украинского радио" заместитель главы Полтавской ОВА Максим Калинин.

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Чиновник рассказал: за последние два года школы и детсады организовали более 400 укрытий. Это могут быть укрытия в подвалах, противорадиационные, укрытия на цокольных этажах здания и простейшие укрытия на первом этаже учебного заведения. На сегодняшний день все укрытия готовят к новому учебному году. Есть общины, которые построили с нуля хранилища.

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Калинин также отметил, что есть и примеры устройства модульных укрытий. Это альтернатива для стационарных укрытий, у которой есть и свои преимущества.

Модульное укрытие – сборная конструкция – может быть смонтировано в течение трех дней. Там есть вентиляция, скамейки, печка-буржуйка, беспроводной интернет. Укрытие такое рассчитано на 70 человек,

– уточнил он.

Чиновник также добавил, что обустроенные укрытия в учебных заведениях области позволят перейти от дистанционного к очного обучению. На сегодняшний день 87% школ Полтавской области имеют укрытие.

Мы к новому учебному году планируем этот показатель увеличить. С нового учебного года 90% заведений планируют построить и восстановить укрытие. Относительно формы обучения – это исключительно прерогатива педагогического совета учебного заведения и также учитываются пожелания родителей,

– заявил Калинин.

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