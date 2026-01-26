Учебные заведения в Одесской области переходят на дистанционку
- В Одесской области прогнозируют ухудшение погодных условий 27 января.
- Учебные заведения в регионе рекомендуют перевести на онлайн-обучение.
В Одесской области прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Уже во вторник, 27 января, в регионе прогнозируют снижение температуры, налипание мокрого снега и гололед.
Так, учебным заведениям в Одесской области рекомендуют перейти на дистанционный формат обучения. Об этом проинформировал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
К теме Оттепель и сильный ветер, а местами еще -16: прогноз погоды на 27 января
Что известно об онлайн-обучении в Одесской области?
Как сообщили в ОВА, рекомендация к обучению в дистанционном формате 27 января касается детских садов, школ, учреждений внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
Олег Кипер подписал соответствующее письмо и призвал руководителей общин при необходимости организовать дежурные группы в детсадах.
Главное сейчас – позаботиться о безопасности детей и педагогов,
– подчеркнул он.
Стоит напомнить, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кабинет министровв разрешил временно приостанавливать очное обучение в учебных заведениях по всей стране.
В то же время окончательное решение оставили за местными властями. Его принимают с учетом безопасности и энергетической ситуации в конкретном регионе. Громады могли вводить дистанционный формат или объявлять каникулы, в частности до 1 февраля 2026 года.
Какова ситуация в разных областях?
На Киевщине учебный процесс в школах возобновили в очном режиме с 19 января после решения областного Совета обороны. При этом ввели сокращенные уроки продолжительностью 30 минут и ограничили завершение занятий во вторую смену до 16:00. В свою очередь Киев открыл 284 класса с резервным питанием для детей, которых родители не могут оставить дома.
В Чернигове, наоборот, приняли решение продлить зимние каникулы для школьников. Отдых продлится с 19 января по 1 февраля.
В Ивано-Франковске ученики городских школ возвращаются за парты: с понедельника, 26 января, там снова ввели очный формат обучения.