Когда в Украине стартует учебный год 2023 – 2024
Источник:osvita.ua
Минобразования Украины советует учебным заведениям начать новый учебный год с 1 сентября 2023 года. При этом обучение организовать очно в вузах и колледжах.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что колледжи, академии и вузы могут самостоятельно определять формат обучения. Все же лучше выйти в офлайн.
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Когда в Украине стартует учебный год 2023 – 2024
Чиновник отметил, что дистанционный формат получения образования в Украине, внедренный из-за эпидемии коронавируса и войны, негативно повлиял на уровень знаний учеников и студентов.
Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине:
- отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
- большой объем домашних заданий;
- технические проблемы;
- недостаточное обеспечение учеников и учителей компьютерной техникой;
- нехватка общения;
- отсутствие получения действенного практического опыта и т.п.
Поэтому МОН рекомендует вузам и колледжам с нового учебного года организовать максимально очное обучение. При этом учитывать наличие и емкость укрытий.Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!
Однако, уточнил чиновник, рекомендация не касается ЗВО и колледжей, расположенных в зонах боевых действий.
В течение июля-августа руководители учебных заведений должны обеспечить обустройство действующих укрытий.
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Очное обучение возобновят на Харьковщине
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно рассказал, что на территории области возобновят очное обучение.
- Однако такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения, заключения путей эвакуации и т.д.
- Решение Рады обороны касается обучения в детских садах, школах, училищах, колледжах и вузах области. Если требования не смогут осуществить, то обучение будет продолжено в дистанционном формате.