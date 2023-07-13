Когда в Украине стартует учебный год 2023 – 2024

Минобразования Украины советует учебным заведениям начать новый учебный год с 1 сентября 2023 года. При этом обучение организовать очно в вузах и колледжах.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что колледжи, академии и вузы могут самостоятельно определять формат обучения. Все же лучше выйти в офлайн.

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Чиновник отметил, что дистанционный формат получения образования в Украине, внедренный из-за эпидемии коронавируса и войны, негативно повлиял на уровень знаний учеников и студентов.

Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине:

отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;

большой объем домашних заданий;

технические проблемы;

недостаточное обеспечение учеников и учителей компьютерной техникой;

нехватка общения;

отсутствие получения действенного практического опыта и т.п.

Поэтому МОН рекомендует вузам и колледжам с нового учебного года организовать максимально очное обучение. При этом учитывать наличие и емкость укрытий.

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Однако, уточнил чиновник, рекомендация не касается ЗВО и колледжей, расположенных в зонах боевых действий.

В течение июля-августа руководители учебных заведений должны обеспечить обустройство действующих укрытий.

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