1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Работу возобновили почти 13 тысяч школ в разных форматах.

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой поздравил с 1 сентября школьников, студентов, педагогов и каждого, для кого этот день – новый старт. И подчеркнул, что приоритет №1 учебного года 2023/2024 – безопасность.

Важно Образование как вызов: как будут учиться ученики в разных регионах Украины с 1 сентября

Лисовой назвал приоритет учебного года 2023/2024

При этом, по словам министра, приоритетом является как физическая, так и ментальная безопасность. Ведь война создает дополнительную нагрузку и давление на каждого украинца. Лисовой призвал заботиться о себе и друг друга.

Независимо от того, учитесь вы в классе или из дома, спускайтесь в укрытие сразу после сигнала тревоги. В то же время заботьтесь о своем ментальном здоровье и здоровье детей,

– подчеркнул министр.

И напомнил: больше советов, как поддержать себя и близких, можно найти на странице "Ты как?"

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Как начинается 2023/2024 учебный год

️Лисовой рассказал, что 12 975 школ будут работать с 1 сентября в разных форматах: очно, дистанционно и смешано.

3️ 951 000 учеников возвращаются к учебе – как в классах, так и в зуме или гуглмитс. 84% школ имеют обустроенные укрытия,

– уточнил он.

И добавил, что за средства государственной субвенции воплотят в жизнь еще 281 проект по строительству и реконструкции хранилищ.

️493 школьных автобуса уже закупили для 18 областей. 165 доставили в регионы, остальные поступят в октябре, ноябре и декабре. 96 и 35 тысяч гаджетов уже получили учителя и школьники. Еще более 40 тысяч будут доставлены ученикам до конца этого года.

– также сообщил министр.

И добавил, что для 5 класса при поддержке доноров напечатали учебники по украинскому языку, математике, естественному циклу, польскому языку. Переговоры еще продолжаются.

Лисовой также отметил: украинское образование очень устойчивое и разнообразное. Ибо наши люди – невероятно устойчивы и объединены.