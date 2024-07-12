Когда начнется новый учебный год в учебных заведениях Одесской области
Источник:Александр Лончак
Обучение в учебных заведениях Одесской области стартует с 1 сентября. Первый день получения знаний для учеников и студентов области в этом году - понедельник, 2 сентября.
Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак. Так он опроверг слухи о том, что обучение в области может начали в августе.
Читайте В каких городах Украины новый учебный год в школах стартует уже в августе
Когда ученики и студенты в Одесской области пойдут на учебу
Чиновник заявил, что дату организованного начала образовательного процесса для всего региона, учитывая ситуацию с безопасностью, определили в соответствии с распоряжением главы Одесской ОГА.
Сегодня могу вам утвердительно сообщить, что Одесская область начинает 1 сентября,
– заявил он.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины советовало начать учебный год в августе вузам и колледжам. Школы таких рекомендаций не получили и могут принимать решение на свой лад.
Смотрите также Насколько работодатель может ограничить продолжительность отпуска учителя
Когда стартует новый учебный год в школах Украины
- Учебный год 2024/2025 в части школ может начаться раньше, чем 1 сентября, с целью энергосбережения из-за сложной энергетической ситуации в Украине.
- МОН не рекомендует начинать обучение раньше, но решение будут принимать окончательные на местах.
- Например, во Львове учебный год стартует раньше – 19 августа. В Ивано-Франковске зато – 1 сентября.