Когда в школах Луцка начнется учебный год 2024/2025

Чиновники в Луцке столкнулись с трудностями при подготовке к новому учебному году в школах. Они жалуются на нехватку специалистов из-за мобилизации.

Глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь заявил, что сейчас не хватает специалистов для выполнения ремонтных работ в учебных заведениях. Поэтому этот год для них будет очень непростой.

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Когда ученики в Луцке вернутся на учебу

Бондарь говорит, что много мужчин в городе мобилизовали, поэтому люди не выходят на закупку услуги, ведь нет рабочих. При этом он рассказал, когда ученики вернутся на учебу.

Учебный год, согласно законодательству, начнется 1 сентября,

– сообщил чиновник.

И добавил, если примут изменения на законодательном уровне, город их будет выполнять.

Мы законопослушные. Если начинать учебный год с 19 августа, то это всего 10 учебных дней. Разве они нас спасут? Мы можем выйти другими способами из этой ситуации. И смешанным обучением, и шестидневкой, и большим количеством уроков в день, – сообщил Бондарь.

По его словам, тех десять дней школы смогут "закрыть" в течение семестра, не обязательно выходить на обучение в августе.

Бондарь заявил, что обучение в августе нарушит Кодекс законов о труде относительно отдыха педагогов.