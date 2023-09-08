Для учеников, которые будут учиться дистанционно з-за границы, выберут отдельные школы в Украине

Ученики из-за границы смогут дистанционно учить родной язык, литературу, историю в школах Украины. Однако не у всех, а у специально определенных.

Соответствующий приказ МОН уже вступил в силу. Ученики смогут изучать отдельные предметы в созданных классах в определенных местными властями школах – до пяти на одну область и Киев.

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Как будут учиться находящиеся за рубежом украинские ученики

В этих классах ученики смогут изучать только предметы украиноведческого компонента. Недельная нагрузка 6 – 8 часов. Оценки по другим предметам, общим в зарубежной и украинской школе, ученикам будут засчитывать. Такую модель обучения ввели для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, вынужденно учится за границей.

В то же время, программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования после возвращения домой. Будет определено пять школ в каждом регионе. В любом может быть как один, так и несколько классов. Однако при необходимости, если увидим увеличение спроса на такое обучение, будем расширять список школ,

– сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Список школ, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима" , которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

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Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах (группах):

1 – 4 классы:

украинский язык и литература;

я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5 – 9 классы:

украинский язык;

украинская литература;

вступление в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

история Украины. Всемирная история (6 класс);

история Украины (7 – 9 классы);

основы правоведения (9 класс);

география (8 – 9 классы).

10 – 11 классы:

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

гражданское образование (10 класс);

география (11 класс);

защита Украины.

Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1 – 4 классов и по два – для 5 – 11 классов.