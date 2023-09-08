Відповідний наказ МОН уже набув чинності. Учні зможуть вивчати окремі предмети у створених класах у визначених місцевою владою школах – до п'яти на одну область і Київ.

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Як навчатимуться українські учні, які перебувають за кордоном

У цих класах учні зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента. Тижневе навантаження 6 – 8 годин. Оцінки з інших предметів, спільних у закордонній та українській школі, учням зараховуватимуть. Таку модель навчання запровадили для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчиться за кордоном.

Водночас програма допоможе зберегти зв'язок цих дітей з Україною і м'яко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено п'ять шкіл у кожному регіоні. У кожній може бути як один, так і кілька класів. Проте за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати перелік шкіл,

– повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Перелік шкіл, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

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Які предмети учні вивчатимуть в окремих класах (групах):

1 – 4 класи:

українські мова й література;

я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5 – 9 класи:

українська мова;

українська література;

вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

історія України. Всесвітня історія (6 клас);

історія України (7 – 9 класи);

основи правознавства (9 клас);

географія (8 – 9 класи).

10 – 11 класи:

українська мова;

українська література;

історія України;

громадянська освіта (10 клас);

географія (11 клас);

захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1 – 4 класів і по дві – для 5 – 11 класів.