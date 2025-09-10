Как запланирован учебный год во Франции в 2025-2026 году: обучение и каникулы в школах и вузах
- Учебный год во французских школах начинается 1 сентября 2025 года, с каникулами на Рождество, Пасху и летние каникулы в июле-августе.
- Франция разделена на три зоны (A, B, C) для определения дат каникул, и каждая зона имеет свои конкретные графики.
- Французские заведения высшего образования имеют гибкий график, обычно начинают обучение с середины сентября или 1 октября, с каникулами на Рождество, в феврале, апреле и летними каникулами после сдачи экзаменов.
- В 2025 – 2026 учебном году предусмотрены праздничные дни, включая "мостовые дни", которые позволяют школьникам иметь несколько дней отдыха подряд.
Во Франции начался новый учебный год и властями определены даты каникул и выходных для школьников. А также известно, как будут учиться студенты в вузах в этом году.
Какой график обучения в школах и университетах Франции в 2025 – 2026 учебном году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс sortiraparis.com.
Когда будут учиться и отдыхать школьники во Франции?
Система образования во Франции со своей программой, традиционными методами обучения и воспитания и высокими стандартами считается одной из лучших в мире.
Учебный год в школах начинается в сентябре. Дети имеют трехнедельные каникулы на Рождество и Пасху, и короткие каникулы между семестрами, летние каникулы длятся 2 месяца (июль – август).
Интересно! По состоянию на июль 2025 года, во Франции проживает от 75 000 до 80 000 украинцев, хотя эта цифра может меняться из-за притока беженцев и миграции. Большинство украинцев во Франции имеют статус временной защиты, но некоторые получают статус беженца из-за неопределенности и краткосрочности первого. Все дети с 3-х летнего возраста обязательно должны учиться в учебных заведениях Франции.
Даты и продолжительность каникул различаются в разных регионах, поскольку Франция разделена на три каникулярные зоны – А, В и С – по которым и определяют четкие даты.
Что такое зоны A, B и C во Франции?
Это разделение территории страны где принимается совместное решение, в этом случае о каникулах, органами управления образованием: Зона А: органы управления образованием Безансона, Бордо, Клермон-Феррана, Дижона, Гренобля, Лиможа, Лиона и Пуатье. Зона B: органы управления образованием Экс-Марселя, Амьена, Кана, Лилля, Нанси-Меца, Нанта, Ниццы, Орлеана-Тура, Реймса, Ренна, Руана и Страсбурга. Зона С: органы управления образованием Кретей, Монпелье, Парижа, Тулузы и Версаля.
Календарь школьных каникул на 2025 – 2026 учебный год определен заранее, его опубликовали в Официальном вестнике еще 8 декабря 2022 года:
- Начало учебного годапонедельник 1 сентября 2025 года.
- Праздник Всех Святых: с субботы 18 октября 2025 г. до понедельника 3 ноября 2025 года.
- Рождественские каникулы: с субботы 20 декабря 2025 г: с субботы 20 декабря 2025 года по понедельник 5 января 2026 года.
- Зимние каникулы:
- Зона А: с субботы 7 февраля 2026 года по понедельник 23 февраля 2026 года;
- Зона B: с субботы 14 февраля 2026 года по понедельник 2 марта 2026 года;
- Зона C: с субботы 21 февраля 2026 года по понедельник 9 марта 2026 года.
- Весенние каникулы:
- Зона A: с субботы 4 апреля 2026 года по понедельник 20 апреля 2026 года;
- Зона B: с субботы 11 апреля 2026 года по понедельник 27 апреля 2026 года;
- Зона C: с субботы 18 апреля 2026 года по понедельник 4 мая 2026 года.
- Летние каникулыс субботы 4 июля 2026 года.
Календарь каникул. Инфографика / www.sortiraparis.com
Заметим! Каникулы начинаются в указанные дни, после уроков. Для учеников, которые не имеют уроков в субботу, каникулы начинаются в пятницу после уроков. Занятия возобновляются утром в указанные дни.
Кроме каникул, определены праздничные дни в 2025 – 2026 учебном году, которые будут выходными. Среди них есть и "мостовые дни", когда школьники смогут отдохнуть несколько дней подряд, например 1 и 8 мая 2026 года, когда будут трехдневные выходные.
- Суббота 1 ноября 2025 года: День всех святых
- Вторник 11 ноября 2025 года: День перемирия
- Четверг 25 декабря 2025 года: Рождество Христово
- Четверг 1 января 2026 года: Новый год
- Понедельник 6 апреля 2026 года: Пасхальный понедельник
- пятница 1 мая 2026 года: День труда
- пятница 8 мая 2026 года: Победа в 1945 году
- Четверг 14 мая 2026 года: День Вознесения Господня
- Понедельник 25 мая 2026 года: Пятидесятница.
Как будут учиться в университетах Франции?
Университеты Франции привлекают огромное количество иностранных абитуриентов каждый год, поскольку предлагают около 36 000 различных бакалаврских и магистерских программ, как на французском, так и на английском языках.
Во Франции действует около 250 элитных университетов (grandes écoles), 83 государственных ЗВО и много исследовательских институтов и других вузов.
Каждый университет сам устанавливает график обучения. Обычно учебный год начинается или с середины сентября (15 сентября) или уже с 1 октября.
Есть каникулы на Рождество (конец декабря – начало января), а еще в феврале и апреле и государственные выходные.
Летние каникулы начинаться могут и в мае, и в июне после завершения обучения и сдачи экзаменов.
Точные даты узнавайте в каждом конкретном заведении высшего образования.
Какой график обучения в других странах Европы – Испании, Чехии, Германии, Польше, Словакии?
Ранее 24 Канал рассказывал о графике обучения в школах и университетах Германии, Чехии и Польши, Испании и Словакии:
У Германии каждая из 16 федеральных земель имеет свой график обучения. Обучение в школах начинается с середины августа до середины сентября и продолжается до конца июня с перерывами на осенние, рождественские, зимние, пасхальные, летние каникулы и государственные выходные. Обучение в вузах Германии начинается 1 октября и делится на два семестра – зимний семестр – с 1 октября по 31 марта и летний семестр – с 1 апреля по 30 сентября (август и сентябрь – каникулы).
Учебный год в Испании начинается в сентябре и длится до июня, состоя из трех триместров и включая длительные каникулы на Рождество, Пасху и летом. Точные даты начала и окончания обучения, а также каникул могут отличаться по регионам, например, в Арагоне, Каталонии, Мадриде и других.
Учебный год в польских школах начинается 1 сентября, продолжается до последней пятницы июня, разделен на два семестра с перерывами на каникулы и праздники. Учебный год в университетах Польши стартует 1 октября, продолжается до конца июня, и также разделен на два семестра с возможностью "поправочной сессии".
Учебный год в школах Словакии начался 1 сентября, а график каникул включает осенние, рождественские, весенние и пасхальные каникулы, с летними каникулами с 1 июля до конца августа. В учреждениях высшего образования учебный год делится на зимний и летний семестры, каждый из которых длится 13 недель, с экзаменационным периодом в 7 недель; даты начала обучения и каникул устанавливаются индивидуально каждым вузом.
Учебный год в школах Чехии длится с 1 сентября до 30 июня, с различными каникулами, включая осенние, рождественские, летние, однодневные полугодовые и пасхальные. Учебный год в университетах Чехии начинается в сентябре или октябре, и делится на два семестра с соответствующими каникулами и сессиями, включая зимние, весенние и летние каникулы.