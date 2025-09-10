Як заплановано навчальний рік у Франції у 2025-2026 році: навчання та канікули у школах та вишах
- Навчальний рік у французьких школах починається 1 вересня 2025 року, з канікулами на Різдво, Великдень та літні канікули у липні-серпні.
- Франція поділена на три зони (A, B, C) для визначення дат канікул, і кожна зона має свої конкретні графіки.
- Французькі заклади вищої освіти мають гнучкий графік, зазвичай починають навчання з середини вересня або 1 жовтня, з канікулами на Різдво, у лютому, квітні та літніми канікулами після складання іспитів.
- У 2025 – 2026 навчальному році передбачені святкові дні, включаючи "мостові дні", які дозволяють школярам мати кілька днів відпочинку поспіль.
У Франції розпочався новий навчальний рік та владою визначено дати канікул та вихідних для школярів. А також відомо, як навчатимуться студенти у вишах цього року.
Який графік навчання у школах та університетах Франції у 2025 – 2026 навчальному році, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс sortiraparis.com.
Дивіться також Як проходить навчальний рік в Іспанії: дати навчання, канікул та вихідних у школах та вишах
Коли навчатимуться та відпочиватимуть школярі у Франції?
Система освіти у Франції зі своєю програмою, традиційними методами навчання і виховання і високими стандартами вважається однієї з кращих у світі.
Навчальний рік у школах починається у вересні. Діти мають тритижневі канікули на Різдво і Великдень, і короткі канікули між семестрами, літні канікули тривають 2 місяці (липень – серпень).
Цікаво! Станом на липень 2025 року, у Франції проживає від 75 000 до 80 000 українців, хоча ця цифра може змінюватися через приплив біженців та міграцію. Більшість українців у Франції мають статус тимчасового захисту, але деякі отримують статус біженця через невизначеність та короткостроковість першого. Усі діти з 3-х річного віку обов'язкова мають навчатися у закладах освіти Франції.
Дати та тривалість канікул різняться у різних регіонах, оскільки Франція розділена на три канікулярні зони – А, В і С – за якими і визначають чіткі дати.
Що таке зони A, B і C у Франції?
Це поділ території країни де приймається спільне рішення, у цьому випадку про канікули, органами управління освітою: Зона А: органи управління освітою Безансона, Бордо, Клермон-Феррана, Діжона, Гренобля, Ліможа, Ліона та Пуатьє. Зона B: органи управління освітою Екс-Марселя, Ам'єна, Кана, Лілля, Нансі-Меца, Нанта, Ніцци, Орлеана-Тура, Реймса, Ренна, Руана і Страсбурга. Зона С: органи управління освітою Кретей, Монпельє, Парижа, Тулузи та Версаля.
Календар шкільних канікул на 2025 – 2026 навчальний рік визначений завчасно, його опублікували в Офіційному віснику ще 8 грудня 2022 року:
- Початок навчального року: понеділок 1 вересня 2025 року.
- Свято Всіх Святих: з суботи 18 жовтня 2025 р. до понеділка 3 листопада 2025 року.
- Різдвяні канікули: з суботи 20 грудня 2025 року по понеділок 5 січня 2026 року.
- Зимові канікули:
- Зона А: з суботи 7 лютого 2026 року по понеділок 23 лютого 2026 року;
- Зона B: з суботи 14 лютого 2026 року по понеділок 2 березня 2026 року;
- Зона C: з суботи 21 лютого 2026 року по понеділок 9 березня 2026 року.
- Весняні канікули:
- Зона A: з суботи 4 квітня 2026 року по понеділок 20 квітня 2026 року;
- Зона B: з суботи 11 квітня 2026 року по понеділок 27 квітня 2026 року;
- Зона C: з суботи 18 квітня 2026 року по понеділок 4 травня 2026 року.
- Літні канікули: з суботи 4 липня 2026 року.
Календар канікул. Інфографіка / www.sortiraparis.com
Зауважимо! Канікули починаються у зазначені дні, після уроків. Для учнів, які не мають уроків у суботу, канікули починаються в п'ятницю після уроків. Заняття відновлюються вранці у зазначені дні.
Окрім канікул, визначено святкові дні у 2025 – 2026 навчальному році, які будуть вихідними. Серед них є і "мостові дні", коли школярі зможуть відпочити кілька днів поспіль, як-от 1 і 8 травня 2026 року, коли будуть триденні вихідні.
- Субота 1 листопада 2025 року: День всіх святих
- Вівторок 11 листопада 2025 року: День перемир'я
- Четвер 25 грудня 2025 року: Різдво Христове
- Четвер 1 січня 2026 року: Новий рік
- Понеділок 6 квітня 2026 року: Великодній понеділок
- п'ятниця 1 травня 2026 року: День праці
- п'ятниця 8 травня 2026 року: Перемога у 1945 році
- Четвер 14 травня 2026: День Вознесіння Господнього
- Понеділок 25 травня 2026 року: П'ятидесятниця.
Як навчатимуться в університетах Франції?
Університети Франції приваблюють величезну кількість іноземних абітурієнтів щороку, оскільки пропонують близько 36 000 різних бакалаврських і магістерських програм, як французькою, так і англійською мовами.
У Франції діє близько 250 елітних університетів (grandes écoles), 83 державних ЗВО і багато дослідницьких інститутів та інших вишів.
Кожен університет сам встановлює графік навчання. Зазвичай навчальний рік починається чи з середини вересня (15 вересня) чи уже з 1 жовтня.
Є канікули на Різдво (кінець грудня – початок січня), а ще у лютому і квітні та держані вихідні.
Літні канікули розпочинатися можуть і у травні, і у червні після завершення навчання та складання іспитів.
Точні дати дізнавайтеся у кожному конкретному закладі вищої освіти.
Який графік навчання в інших країнах Європи – Іспанії, Чехії, Німеччині, Польщі, Словаччині?
Раніше 24 Канал розповідав про графік навчання у школах та університетах Німеччини, Чехії та Польщі, Іспанії та Словаччині:
У Німеччині кожна з 16 федеральних земель має свій графік навчання. Навчання у школах розпочинається від середини серпня до середини вересня і триває до кінця червня з перервами на осінні, різдвяні, зимові, великодні, літні канікули та державні вихідні. Навчання у вишах Німеччини розпочинається 1 жовтня і ділиться на два семестри – зимовий семестр – з 1 жовтня по 31 березня та літній семестр – з 1 квітня по 30-те вересня (серпень і вересень – канікули).
Навчальний рік в Іспанії розпочинається у вересні та триває до червня, складаючись з трьох триместрів і включаючи тривалі канікули на Різдво, Великдень та влітку. Точні дати початку та закінчення навчання, а також канікул можуть відрізнятися за регіонами, наприклад, в Арагоні, Каталонії, Мадриді та інших.
Навчальний рік у польських школах починається 1 вересня, триває до останньої п’ятниці червня, поділений на два семестри з перервами на канікули та свята. Навчальний рік в університетах Польщі стартує 1 жовтня, триває до кінця червня, і також поділений на два семестри з можливістю "поправкової сесії".
Навчальний рік у школах Словаччини розпочався 1 вересня, а графік канікул включає осінні, різдвяні, весняні та великодні канікули, з літніми канікулами з 1 липня до кінця серпня. У закладах вищої освіти навчальний рік ділиться на зимовий і літній семестри, кожен з яких триває 13 тижнів, з іспитовим періодом у 7 тижнів; дати початку навчання та канікул встановлюються індивідуально кожним вишем.
Навчальний рік у школах Чехії триває з 1 вересня до 30 червня, з різними канікулами, включаючи осінні, різдвяні, літні, одноденні піврічні та великодні. Навчальний рік в університетах Чехії починається в вересні або жовтні, і поділяється на два семестри з відповідними канікулами та сесіями, включаючи зимові, весняні та літні канікули.