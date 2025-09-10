У Франції розпочався новий навчальний рік та владою визначено дати канікул та вихідних для школярів. А також відомо, як навчатимуться студенти у вишах цього року.

Який графік навчання у школах та університетах Франції у 2025 – 2026 навчальному році, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс sortiraparis.com.

Коли навчатимуться та відпочиватимуть школярі у Франції?

Система освіти у Франції зі своєю програмою, традиційними методами навчання і виховання і високими стандартами вважається однієї з кращих у світі.

Навчальний рік у школах починається у вересні. Діти мають тритижневі канікули на Різдво і Великдень, і короткі канікули між семестрами, літні канікули тривають 2 місяці (липень – серпень).

Цікаво! Станом на липень 2025 року, у Франції проживає від 75 000 до 80 000 українців, хоча ця цифра може змінюватися через приплив біженців та міграцію. Більшість українців у Франції мають статус тимчасового захисту, але деякі отримують статус біженця через невизначеність та короткостроковість першого. Усі діти з 3-х річного віку обов'язкова мають навчатися у закладах освіти Франції.

Дати та тривалість канікул різняться у різних регіонах, оскільки Франція розділена на три канікулярні зони – А, В і С – за якими і визначають чіткі дати.

Що таке зони A, B і C у Франції?

Це поділ території країни де приймається спільне рішення, у цьому випадку про канікули, органами управління освітою: Зона А: органи управління освітою Безансона, Бордо, Клермон-Феррана, Діжона, Гренобля, Ліможа, Ліона та Пуатьє. Зона B: органи управління освітою Екс-Марселя, Ам'єна, Кана, Лілля, Нансі-Меца, Нанта, Ніцци, Орлеана-Тура, Реймса, Ренна, Руана і Страсбурга. Зона С: органи управління освітою Кретей, Монпельє, Парижа, Тулузи та Версаля.

Календар шкільних канікул на 2025 – 2026 навчальний рік визначений завчасно, його опублікували в Офіційному віснику ще 8 грудня 2022 року:

Початок навчального року : понеділок 1 вересня 2025 року.

: понеділок 1 вересня 2025 року. Свято Всіх Святих : з суботи 18 жовтня 2025 р. до понеділка 3 листопада 2025 року.

: з суботи 18 жовтня 2025 р. до понеділка 3 листопада 2025 року. Різдвяні канікули : з суботи 20 грудня 2025 року по понеділок 5 січня 2026 року.

: з суботи 20 грудня 2025 року по понеділок 5 січня 2026 року. Зимові канікули:

Зона А: з суботи 7 лютого 2026 року по понеділок 23 лютого 2026 року; Зона B: з суботи 14 лютого 2026 року по понеділок 2 березня 2026 року; Зона C: з суботи 21 лютого 2026 року по понеділок 9 березня 2026 року.

Весняні канікули:

Зона A: з суботи 4 квітня 2026 року по понеділок 20 квітня 2026 року; Зона B: з суботи 11 квітня 2026 року по понеділок 27 квітня 2026 року; Зона C: з суботи 18 квітня 2026 року по понеділок 4 травня 2026 року.

Літні канікули: з суботи 4 липня 2026 року.

Календар канікул. Інфографіка / www.sortiraparis.com

Зауважимо! Канікули починаються у зазначені дні, після уроків. Для учнів, які не мають уроків у суботу, канікули починаються в п'ятницю після уроків. Заняття відновлюються вранці у зазначені дні.

Окрім канікул, визначено святкові дні у 2025 – 2026 навчальному році, які будуть вихідними. Серед них є і "мостові дні", коли школярі зможуть відпочити кілька днів поспіль, як-от 1 і 8 травня 2026 року, коли будуть триденні вихідні.

Субота 1 листопада 2025 року: День всіх святих

Вівторок 11 листопада 2025 року: День перемир'я

Четвер 25 грудня 2025 року: Різдво Христове

Четвер 1 січня 2026 року: Новий рік

Понеділок 6 квітня 2026 року: Великодній понеділок

п'ятниця 1 травня 2026 року: День праці

п'ятниця 8 травня 2026 року: Перемога у 1945 році

Четвер 14 травня 2026: День Вознесіння Господнього

Понеділок 25 травня 2026 року: П'ятидесятниця.

Як навчатимуться в університетах Франції?

Університети Франції приваблюють величезну кількість іноземних абітурієнтів щороку, оскільки пропонують близько 36 000 різних бакалаврських і магістерських програм, як французькою, так і англійською мовами.

У Франції діє близько 250 елітних університетів (grandes écoles), 83 державних ЗВО і багато дослідницьких інститутів та інших вишів.

Кожен університет сам встановлює графік навчання. Зазвичай навчальний рік починається чи з середини вересня (15 вересня) чи уже з 1 жовтня.

Є канікули на Різдво (кінець грудня – початок січня), а ще у лютому і квітні та держані вихідні.

Літні канікули розпочинатися можуть і у травні, і у червні після завершення навчання та складання іспитів.

Точні дати дізнавайтеся у кожному конкретному закладі вищої освіти.

