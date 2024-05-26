Границы учебного года и дня для студентов и учеников сместят, – Лисовой

Минобразования Украины советует университетам нашего государства организовать начало обучения студентов раньше – в августе. Вузы уже получили соответствующее рекомендательное письмо.

Глава МОН Оксен Лисовой говорит: это делают для того, чтобы сделать большие каникулы в зимний – самый сложный – период. Соответственно – чтобы завершить обучение позже – в июне.

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Границы учебного года и дня для студентов и учеников сместят

Чиновник отметил, что школы еще таких рекомендаций не получили. МОН осуществляет необходимые расчеты.

Понимаем, что часть заведений в момент отключения электроэнергии будет переходить на смешанный режим. Поэтому будем делать смещение обучения,

– уточнил министр.

И добавил: сроки обучения учащихся, вероятнее всего, сместят ближе к теплому периоду, ведь возникает еще вопрос по отоплению.

Сейчас принимаем окончательное решение, но, скорее всего, будут смещены графики [обучения] по дню. То есть не только в контексте начала и завершения учебного года и каникулярных периодов, но и по дню. Это будет зависеть, или посменно организовано обучение в школе, но такой комплекс мероприятий мы разрабатываем,

– рассказал Лисовой.

Глава МОН также рассказал, что на сегодня 88% учебных заведений имеет укрытие.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Там, где их еще нет, – это самые сложные решения. Там, где нет старого советского ПРУ (противорадиационное укрытие. – ред.), нет подвала, который можно переоборудовать в укрытие. Там надо просто строить. А строить, ответственно, по новым государственным стандартам, чтобы укрытие выдержало прямое попадание – достаточно дорогая задача,

– уточнил чиновник.