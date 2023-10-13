Как сообщают представители дистанционной школы "Оптима", это не первое достижение ученицы. Таисия в течение 2022 – 2023 учебного года приняла участие в 9 международных соревнованиях по художественной гимнастике, где занимала почетные первые места. Теперь же 9-классница завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по этому виду спорта.

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Девочка, которая профессионально занимается художественной гимнастикой, уже является кандидатом в мастера спорта.

В дистанционной школе "Оптима" искренне гордятся талантами и достижениями наших учеников. Мы рады, что предоставляем возможность получать высококачественное образование и развивать таланты даже в мировом спорте!

– прокомментировали представители "Оптимы".

Таисия во время выступления / Фото "Оптима"

Другие достижения школьников и выпускников дистанционной школы "Оптима"

Эта первая и самая большая дистанционная школа Украины работает с 2015 года и благодаря инновационному и индивидуальному подходам предоставляет качественные знания своим ученикам по каждому предмету. Это подтверждает и независимая оценка: "Оптима" попала в рейтинг лучших школ по результатам НМТ 2023 года.

К слову! Средний рейтинговый балл учеников составил 152,1. Это большой показатель успеха, который помог дистанционной школе "Оптима" занять 3-е место среди учебных заведений Киева, а также 6-е место среди всех школ Украины.

Также в "Оптиме" всячески способствуют тому, чтобы ученики развивали свои таланты, как творческие, так и спортивные. Поэтому среди школьников и выпускников дистанционной школы – призеры престижных соревнований и конкурсов Украины и мира.

Мы счастливы, что наша школа помогает талантливым ученикам получать образование и идти к своей мечте и получать личные победы,

– добавляют в "Оптиме".