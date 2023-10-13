Як повідомляють представники дистанційної школи "Оптіма", це не перше досягнення учениці. Таїсія протягом 2022 – 2023 навчального року взяла участь у 9 міжнародних змаганнях з художньої гімнастики, де здобувала почесні перші місця. Тепер же 9-класниця виборола срібну медаль на юніорському чемпіонаті світу з цього виду спорту.

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Дівчинка, яка професійно займається художньою гімнастикою, вже є кандидаткою в майстри спорту.

У дистанційній школі "Оптіма" щиро пишаються талантами й досягненнями наших учнів. Ми раді, що надаємо можливість здобувати високоякісну освіту й розвивати таланти навіть у світовому спорті!

– прокоментували представники "Оптіми".

Таїсія під час виступу / Фото "Оптіма"

Інші досягнення школярів та випускників дистанційної школи "Оптіма"

Ця перша і найбільша дистанційна школа України працює з 2015 року та завдяки інноваційному й індивідуальному підходам надає якісні знання своїм учням з кожного предмету. Це підтверджує й незалежна оцінка: "Оптіма" потрапила у рейтинг найкращих шкіл за результатами НМТ 2023.

До слова! Середній рейтинговий бал учнів склав 152,1. Це великий показник успіху, який допоміг дистанційній школі "Оптіма" посісти 3 місце серед навчальних закладів Києва, а також 6 місце серед усіх шкіл України.

Також в "Оптімі" всіляко сприяють тому, щоб учні розвивали свої таланти, як творчі, так і спортивні. Тому серед школярів та випускників дистанційної школи – призери престижних змагань і конкурсів України та світу.

Ми щасливі, що наша школа допомагає талановитим учням здобувати освіту та йти до своєї мрії й отримувати особисті перемоги,

– додають в "Оптімі".