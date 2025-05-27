Защитили космический проект: Лисовой поразил экспериментом учеников из Харькова для МКС

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об учениках 47-й харьковской гимназии, которые разработали эксперимент для Международной космической станции. Несмотря на то, что учебное заведение разрушила Россия, ученики смогли защитить свой проект.

Об этом Лисовой рассказал во время своего выступления на мероприятии "Образование новой Украины", передает корреспондент 24 Канала. Свое выступление министр начал с рассказа, который воплощает силу украинского образования даже во времена войны.

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Как харьковские ученики, несмотря на войну отправили проект на МКС

В ней – история школьного проекта, созданного командой учеников 47-й гимназии Харькова во главе с учителем Андреем Самойловым. Они разработали научный эксперимент для Международной космической станции (МКС), посвященный влиянию микрогравитации на структуру плазмы.

В прямом смысле на МКС: гипотеза формируется, эксперимент проходит конкурс, проходит международную экспертизу и в конце концов попадает на космическую станцию,

– объяснил министр.

Все изменила война: гимназия была разрушена, а команда – рассеяна по Украине и миру. Однако школьники вернулись к своей цели, защитили проект и добились запуска. Учитель поехал в Харьков и попал в разрушенную школу, и нашел, что сам эксперимент в капсуле уцелел. Впоследствии он был отправлен на МКС.

"У них было достаточно оснований отказаться. Но они выбрали движение вперед. Я убежден, что они неоднократно слышали популярную фразу "Актуально ли?", – подчеркнул Лисовой.

Образование – это борьба за человека

Также министр подчеркнул, что борьба Украины – не только за территории, а за достоинство, выбор и право жить в системе ценностей, присущей украинцам.

"Ради человека мы боролись за государство и выбор. Ради него – демократию. Маленького человека, юного, взрослого...", – сказал Лисовой.



Оксен Лисовой / Фото 24 Канала

Образование, по его мнению, – это среда, в которую мы погружаем детей с надеждой на счастье и успех, и она должна быть гибкой к изменениям. Консервативные подходы в образовании, по словам министра, не только устарели, но и представляют угрозу:

"Образовательные системы не имеют шансов на успешность без постоянного переосмысления и изменений".

Новая украинская школа – инструмент государства будущего

Министр представил ряд реформ, которые уже запущены или будут реализованы в ближайшее время:

Отраслевые концепции образования – 10 новых концепций (одна уже утверждена) вынесут на общественное обсуждение в июне, в июле – утвердят.

Ключевые принципы – междисциплинарность, инклюзивность, формирование идентичности и гражданской компетентности.

Маркетплейс для учителей – новая платформа профессионального развития, которая позволит педагогам самостоятельно формировать индивидуальные программы, за счет средств, предоставленных государством. Пилот стартует уже в этом году.

Практика, оборудование, профтех, инструменты равенства

Лисовой также сделал акцент на создании равных условий, независимо от места жительства или стартовых возможностей ребенка. Среди основных направлений:

Пилотное обеспечение лабораторий – миллиард гривен государственной субвенции (половина - от Всемирного банка) уже выделено на оборудование для 140 пилотных заведений.

Модернизация профтехобразования – современное оборудование, дуальное образование, строительство новых кампусов колледжей.

Равенство достоинства выбора – выбор рабочей специальности должен иметь такую же ценность, как и другие образовательные траектории.

Высшее образование: от дипломов – к влиянию

Министр признал: Украина имеет избыточное количество университетов на душу населения, но много молодежи все равно стремится поступать за границу.

"Университет – не предприятие по производству дипломов. Это центр интеллектуальной культуры и международной деятельности", – подчеркнул Лисовой.

Среди предусмотренных реформ для вузов:

Новые принципы финансирования – деньги идут за студентом, который сам выбирает, куда их направить.

Новые наблюдательные советы – будут формироваться не из чиновников, а из представителей бизнеса, общины, которые заинтересованы в реальных результатах.

Функционал университетов – технические и технологические заведения будут готовить кадры для отраслей, классические университеты – развивать науку, академии – формировать лидеров.

Интересно, что ранее глава МОН рассказал, как отбирают учебники для школ. По его словам, книги проходят экспертизу и конкурс; учителя выбирают лучшие для использования.