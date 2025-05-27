Об этом Лисовой рассказал во время своего выступления на мероприятии "Образование новой Украины", передает корреспондент 24 Канала. Свое выступление министр начал с рассказа, который воплощает силу украинского образования даже во времена войны.

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Как харьковские ученики, несмотря на войну отправили проект на МКС

В ней – история школьного проекта, созданного командой учеников 47-й гимназии Харькова во главе с учителем Андреем Самойловым. Они разработали научный эксперимент для Международной космической станции (МКС), посвященный влиянию микрогравитации на структуру плазмы.

В прямом смысле на МКС: гипотеза формируется, эксперимент проходит конкурс, проходит международную экспертизу и в конце концов попадает на космическую станцию,

– объяснил министр.

Все изменила война: гимназия была разрушена, а команда – рассеяна по Украине и миру. Однако школьники вернулись к своей цели, защитили проект и добились запуска. Учитель поехал в Харьков и попал в разрушенную школу, и нашел, что сам эксперимент в капсуле уцелел. Впоследствии он был отправлен на МКС.

"У них было достаточно оснований отказаться. Но они выбрали движение вперед. Я убежден, что они неоднократно слышали популярную фразу "Актуально ли?", – подчеркнул Лисовой.

Образование – это борьба за человека

Также министр подчеркнул, что борьба Украины – не только за территории, а за достоинство, выбор и право жить в системе ценностей, присущей украинцам.

"Ради человека мы боролись за государство и выбор. Ради него – демократию. Маленького человека, юного, взрослого...", – сказал Лисовой.



Оксен Лисовой / Фото 24 Канала

Образование, по его мнению, – это среда, в которую мы погружаем детей с надеждой на счастье и успех, и она должна быть гибкой к изменениям. Консервативные подходы в образовании, по словам министра, не только устарели, но и представляют угрозу:

"Образовательные системы не имеют шансов на успешность без постоянного переосмысления и изменений".

Новая украинская школа – инструмент государства будущего

Министр представил ряд реформ, которые уже запущены или будут реализованы в ближайшее время:

Отраслевые концепции образования – 10 новых концепций (одна уже утверждена) вынесут на общественное обсуждение в июне, в июле – утвердят.

Ключевые принципы – междисциплинарность, инклюзивность, формирование идентичности и гражданской компетентности.

Маркетплейс для учителей – новая платформа профессионального развития, которая позволит педагогам самостоятельно формировать индивидуальные программы, за счет средств, предоставленных государством. Пилот стартует уже в этом году.

Практика, оборудование, профтех, инструменты равенства

Лисовой также сделал акцент на создании равных условий, независимо от места жительства или стартовых возможностей ребенка. Среди основных направлений:

Пилотное обеспечение лабораторий – миллиард гривен государственной субвенции (половина - от Всемирного банка) уже выделено на оборудование для 140 пилотных заведений.

Модернизация профтехобразования – современное оборудование, дуальное образование, строительство новых кампусов колледжей.

Равенство достоинства выбора – выбор рабочей специальности должен иметь такую же ценность, как и другие образовательные траектории.

Высшее образование: от дипломов – к влиянию

Министр признал: Украина имеет избыточное количество университетов на душу населения, но много молодежи все равно стремится поступать за границу.

"Университет – не предприятие по производству дипломов. Это центр интеллектуальной культуры и международной деятельности", – подчеркнул Лисовой.

Среди предусмотренных реформ для вузов:

Новые принципы финансирования – деньги идут за студентом, который сам выбирает, куда их направить.

Новые наблюдательные советы – будут формироваться не из чиновников, а из представителей бизнеса, общины, которые заинтересованы в реальных результатах.

Функционал университетов – технические и технологические заведения будут готовить кадры для отраслей, классические университеты – развивать науку, академии – формировать лидеров.

Интересно, что ранее глава МОН рассказал, как отбирают учебники для школ. По его словам, книги проходят экспертизу и конкурс; учителя выбирают лучшие для использования.