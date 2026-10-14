Число учащихся за рубежом, обучающихся в украинских школах, значительно сократилось
За время большой войны в Украине количество учеников, находящихся за рубежом и получающих образование онлайн в украинских школах, сократилось почти вдвое.
Такие данные отчета по итогам координированного аудита "Осуществление права на образование украинских детей в школах европейских стран" представила глава Счетной палаты Ольга Пищанская.
Почему дети покидают украинские школы
Число детей, находящихся за рубежом и обучающихся онлайн в украинских школах, сократилось с почти 520 тысяч в 2022 году до 272 тысяч в сентябре 2026 года.
Авторы отчета считают, что такие данные свидетельствуют о все большей адаптации украинских учеников к образовательным системам стран пребывания.
К слову, данные о детях, находящихся за пределами нашей страны и продолжающих учиться в украинских школах, МОН получает через автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ).
В то же время механизм учета детей, находящихся за рубежом, но не обучающихся ни в украинской, ни в иностранной системе образования, а также реестр образовательных центров с преподаванием на украинском языке за рубежом не созданы.
МОН Украины в 2022–2025 годах не заключало международных соглашений об организации образования украинских детей за рубежом или обмене образовательными данными о детях школьного возраста, находящихся за пределами Украины. Министерство осуществляло мероприятия по международному сотрудничеству в различных форматах, однако системно не отслеживало их результаты,
– говорится в отчете.
В Украине введут новые свидетельства достижений учащихся
- МОН Украины предлагает ввести единую форму свидетельства достижений для школьников 5–9 классов.
- Документ должен содержать оценки, учебный прогресс и развитие компетенций учащихся, пишет Министерство образования и науки Украины.
- Этот проект уже вынесен на общественное обсуждение.
- МОН предлагает ввести обязательное заполнение свидетельства поэтапно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов – адаптировать свои системы.
- С 1 сентября 2027 года обязательными должны стать все разделы свидетельства. А раздел о государственной итоговой аттестации будут заполнять с учетом условий, определенных законодательством.
- Проект разработан в рамках реформы "Новая украинская школа". МОН отмечает, что оценивание должно отражать развитие компетенций учащихся, в частности их способность применять полученные знания и навыки.