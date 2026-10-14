Такие данные отчета по итогам координированного аудита "Осуществление права на образование украинских детей в школах европейских стран" представила глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Почему дети покидают украинские школы

Число детей, находящихся за рубежом и обучающихся онлайн в украинских школах, сократилось с почти 520 тысяч в 2022 году до 272 тысяч в сентябре 2026 года.

Авторы отчета считают, что такие данные свидетельствуют о все большей адаптации украинских учеников к образовательным системам стран пребывания.

К слову, данные о детях, находящихся за пределами нашей страны и продолжающих учиться в украинских школах, МОН получает через автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ).

В то же время механизм учета детей, находящихся за рубежом, но не обучающихся ни в украинской, ни в иностранной системе образования, а также реестр образовательных центров с преподаванием на украинском языке за рубежом не созданы.

МОН Украины в 2022–2025 годах не заключало международных соглашений об организации образования украинских детей за рубежом или обмене образовательными данными о детях школьного возраста, находящихся за пределами Украины. Министерство осуществляло мероприятия по международному сотрудничеству в различных форматах, однако системно не отслеживало их результаты,

– говорится в отчете.

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