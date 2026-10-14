Такі дані звіту за результатами координованого аудиту "Реалізація права на освіту українських дітей у школах європейських країн" презентувала очільниця Рахункової палати Ольга Піщанська.

Чому діти покидають українські школи

Кількість дітей, які перебувають за кордоном і навчаються онлайн в українських школах, зменшилася з майже 520 тисяч у 2022 році до 272 тисяч у вересні 2026 року.

Автори звіту вважають, що такі дані вказують на дедалі більшу адаптацію українських учнів до освітніх систем країн перебування.

До слова, дані про дітей, які перебувають за межами нашої держави та продовжують навчатися в українських школах, МОН отримує через автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ).

Водночас механізму обліку дітей, які перебувають за кордоном, але не навчаються ані в українській, ані в іноземній системі освіти, а також реєстру освітніх осередків українською мовою за кордоном не створили.

МОН України у 2022 – 2025 роках не укладало міжнародних угод щодо організації освіти українських дітей за кордоном або обміну освітніми даними про дітей шкільного віку, які перебувають за межами України. Міністерство здійснювало заходи міжнародного співробітництва у різних форматах, однак системно не відстежувало їхніх результатів,

– йдеться у звіті.

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