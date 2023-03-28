Назвали имена лучших украинских учителей в 2022 году
Источник:МОН
В Украине определили лучших педагогов в 2022 году. Их имена назвали в Минобразования.
Так, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 марта подписал приказ "Об утверждении списка победителей и лауреатов Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2022".
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Назвали имена лучших учителей 2022 года
В номинации "Правоведение" победу одержал Майорский Вячеслав Витальевич (Черноморский экономико-правовой лицей №1, город Черноморск, Одесская область), пишет НУШ.
Среди учителей информатики лучшей оказалась Пашкевич Ольга Викторовна из Опорного учебного заведения "Болградский лицей" города Болграда Одесской области.
В номинации "Биология" первое место занял Самойлов Андрей Михайлович (Харьковская гимназия №47).
Среди учителей музыкального искусства победил Трубников Максим Валерьевич из Одесского лицея №9.
Загрузить приказ можно по ссылке.
В каких номинациях будут определять лучших учителей в 2023 году
Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:
- защита Украины;
- основы здоровья;
- начальное образование;
- физическая культура
Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.