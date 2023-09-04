Сколько украинских учителей не вернулись из-за границы из-за войны
Источник:thepage.ua
Из-за полномасштабной войны за границу уехало не только немало украинских учеников, но и учителей. В прошлом году за пределами нашего государства находилось около 20 тысяч педагогов.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что часть из них уже вернулась на Родину. Сейчас, по данным Минобразования, за пределами нашего государства находится около 12 – 15 тысяч учителей.
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Сколько украинских учителей до сих пор находятся за границей
По словам Горбачева, это небольшая доля общего количества учителей – 3 – 4%. Ведь в Украине только в школах до начала полномасштабного вторжения работало около 440 тысяч педагогов.
Он при этом добавил: учителей, особенно точных наук и естественных дисциплин, не хватало и массовой миграции наших граждан. А сейчас на ситуацию влияет не столько выезд за границу, сколько внутренняя миграция.
В некоторых общинах учителей сейчас много, и для приехавших из других регионов не находится работа. А в других общинах, откуда люди массово уехали, некому работать – и это касается не только учителей, но и других работников учебных заведений,
– рассказал Горбачев.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул министр.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- Такую цель преследует цель реализовать Минобразования. Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования.
- Недавно в Образовательном комитете Верховной Рады заявили, что учителя после победы могут получать 40 тысяч гривен зарплаты. Однако такая цифра потребует существенных изменений в профессиональности педагогов.