Сколько украинских учителей не вернулись из-за границы из-за войны

Из-за полномасштабной войны за границу уехало не только немало украинских учеников, но и учителей. В прошлом году за пределами нашего государства находилось около 20 тысяч педагогов.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что часть из них уже вернулась на Родину. Сейчас, по данным Минобразования, за пределами нашего государства находится около 12 – 15 тысяч учителей.

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Сколько украинских учителей до сих пор находятся за границей

По словам Горбачева, это небольшая доля общего количества учителей – 3 – 4%. Ведь в Украине только в школах до начала полномасштабного вторжения работало около 440 тысяч педагогов.

Он при этом добавил: учителей, особенно точных наук и естественных дисциплин, не хватало и массовой миграции наших граждан. А сейчас на ситуацию влияет не столько выезд за границу, сколько внутренняя миграция.

В некоторых общинах учителей сейчас много, и для приехавших из других регионов не находится работа. А в других общинах, откуда люди массово уехали, некому работать – и это касается не только учителей, но и других работников учебных заведений,

– рассказал Горбачев.

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