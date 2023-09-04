Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что часть из них уже вернулась на Родину. Сейчас, по данным Минобразования, за пределами нашего государства находится около 12 – 15 тысяч учителей.

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Сколько украинских учителей до сих пор находятся за границей

По словам Горбачева, это небольшая доля общего количества учителей – 3 – 4%. Ведь в Украине только в школах до начала полномасштабного вторжения работало около 440 тысяч педагогов.

Он при этом добавил: учителей, особенно точных наук и естественных дисциплин, не хватало и массовой миграции наших граждан. А сейчас на ситуацию влияет не столько выезд за границу, сколько внутренняя миграция.

В некоторых общинах учителей сейчас много, и для приехавших из других регионов не находится работа. А в других общинах, откуда люди массово уехали, некому работать – и это касается не только учителей, но и других работников учебных заведений,

– рассказал Горбачев.

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