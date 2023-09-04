Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что часть из них уже вернулась на Родину. Сейчас, по данным Минобразования, за пределами нашего государства находится около 12 – 15 тысяч учителей.
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Сколько украинских учителей до сих пор находятся за границей
По словам Горбачева, это небольшая доля общего количества учителей – 3 – 4%. Ведь в Украине только в школах до начала полномасштабного вторжения работало около 440 тысяч педагогов.
Он при этом добавил: учителей, особенно точных наук и естественных дисциплин, не хватало и массовой миграции наших граждан. А сейчас на ситуацию влияет не столько выезд за границу, сколько внутренняя миграция.
В некоторых общинах учителей сейчас много, и для приехавших из других регионов не находится работа. А в других общинах, откуда люди массово уехали, некому работать – и это касается не только учителей, но и других работников учебных заведений,
– рассказал Горбачев.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул министр.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- Такую цель преследует цель реализовать Минобразования. Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования.
- Недавно в Образовательном комитете Верховной Рады заявили, что учителя после победы могут получать 40 тысяч гривен зарплаты. Однако такая цифра потребует существенных изменений в профессиональности педагогов.