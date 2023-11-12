Сколько учителей английского языка в Украине знает его на высоком уровне

Учителя английского языка в Украине знают его на высоком уровне. 90% педагогов владеет этим языком на уровне В2 и выше.

Соответствующие результаты исследования обнародовало Минобразования. В нем приняли участие 224 учителя английского языка со всего государства.

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Сколько учителей английского знает его на высоком уровне

Результаты исследования охватывают четыре навыка владения английским языком:

слушание (Listening): 17,9% педагогов имеют уровень С; 44,9% – уровень В2; 31,3% – уровень В1 и 5,9% – уровень А;

17,9% педагогов имеют уровень С; 44,9% – уровень В2; 31,3% – уровень В1 и 5,9% – уровень А; чтение (Reading): 41,5% учителей имеют уровень В2, 35,2% – В1, 17,9% – С и 5,3% – уровень А;

41,5% учителей имеют уровень В2, 35,2% – В1, 17,9% – С и 5,3% – уровень А; письмо (Writing): 29,4% педагогов имеют уровень В2, 10% – уровень С, 6,7% – А, 54% – уровень В1;

29,4% педагогов имеют уровень В2, 10% – уровень С, 6,7% – А, 54% – уровень В1; речи (Speaking): 54,3% опрошенных имеют уровень В1, 31,6% – уровень В2, 13,8% – уровень С и 0,4% – уровень А.

Исследование, к слову, имело целью определить уровень владения украинскими учителями на английском языке и использование цифровых технологий в преподавании. В МОН при этом обещают работать над усовершенствованием преподавания английского в школах.

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Когда дети должны учить иностранный язык

Большинство педагогов считают, что самый лучший возраст для начала изучения языка – до пяти лет.

К слову, 56% учителей английского языка считают, что онлайн-обучение может быть столь же эффективным, как и оффлайн.

Почти все учителя из опрошенных отметили, что им удобно пользоваться технологиями во время онлайн преподавания.