Кабмин отменил выплаты учителям, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года
Источник:Правительственный портал
Украинских учителей, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года, лишат возможности получать выплаты за простой. Такое решение принял Кабинет министров.
Решение касается также и педагогов, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями.
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Правительство приняло решение о выплатах учителям за рубежом
Ранее финансирование за простой получали учителя, чьи школы прекратили свою деятельность из-за оккупации или боевых действий. Теперь же тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал за пределы Украины, лишат подобной возможности.
Образовательная субвенция в части оплаты простоя предусматривается для педагогических работников учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров, которые находятся на территории Украины,
– говорится в сообщении.
К слову, в Украине недавно создали кадровый резерв учителей. Отныне их будут привлекать к другим видам образования и в кадровый резерв с сохранением заработной платы.
Это связано с ограничением дистанционного образования, которое регулируется приказом МОН №850 от 13 июня 2024 года "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".