Учителей обязали пройти курс психологической поддержки
Источник:osvita.ua
Учителей обязали усовершенствовать знания о предоставлении психологической поддержки ученикам. Это требование действует в рамках повышения квалификации педагогов.
Соответствующий закон приняли нардепы ВРУ 11 апреля. При этом произойдет перераспределение количества часов, предусмотренных для повышения квалификации.
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Учителей обязали пройти курс психологической поддержки
Нововведение должно положительно повлиять на состояние психического здоровья детей во время военного положения и в послевоенный период.
Так, оно позволит повысить компетентность учителей по оказанию психологической поддержки ученикам, будет способствовать раннему выявлению признаков психологической травмы и других психологических состояний. При этом будет предупреждать появление посттравматического стрессового расстройства, тревожных расстройств и депрессий, суицида среди детей, переживших психотравмирующие события.
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