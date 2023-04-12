Учителей обязали пройти курс психологической поддержки

12 апреля 2023, 14:29
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Источник:

osvita.ua

Учителей обязали усовершенствовать знания о предоставлении психологической поддержки ученикам. Это требование действует в рамках повышения квалификации педагогов.

Соответствующий закон приняли нардепы ВРУ 11 апреля. При этом произойдет перераспределение количества часов, предусмотренных для повышения квалификации.

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Учителей обязали пройти курс психологической поддержки

Нововведение должно положительно повлиять на состояние психического здоровья детей во время военного положения и в послевоенный период.

Так, оно позволит повысить компетентность учителей по оказанию психологической поддержки ученикам, будет способствовать раннему выявлению признаков психологической травмы и других психологических состояний. При этом будет предупреждать появление посттравматического стрессового расстройства, тревожных расстройств и депрессий, суицида среди детей, переживших психотравмирующие события.

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Автор: Марія Волошин