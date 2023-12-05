Дефицит учителей в украинских школах вырос – отчет PISA-2022
Источник:Национальный отчет PISA-2022
В Украине за последние годы возрос дефицит учителей в учебных заведениях. Это явление более распространено, чем низкая квалификация педагогов.
По данным отчета PISA, типичный 15-летний подросток в Украине посещает школу, в которой 42% учителей проходили курсы повышения квалификации в течение трех месяцев перед тестированием PISA.
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В школах Украины не хватает учителей
Активнее повышают квалификацию учителя учреждений с высоким социально-экономическим статусом и заведений в крупных городах.
Многие директора школ считают, что на обучение учащихся влияют такие негативные факторы со стороны педагогов как:
- отсутствие на уроке;
- неподготовленность;
- игнорирование потребностей школьников;
- строгость;
- неготовность к переменам.
При этом, по результатам исследования, 80% учащихся ощущают свою принадлежность к школе. Лишь незначительная часть школьников чувствует себя одинокой в учебном заведении.
Большинство учеников заявили, что учителя относятся к ним доброжелательно, с уважением и интересуются их делами.
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Сколько выпускников педагогических вузов работают учителями
- Только 20% выпускников педагогических вузов в Украине работают по профессии.
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак заявил, что это трагедия.
- Он также акцентировал внимание на необходимости переосмысления системы педагогического образования.