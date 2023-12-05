Сколько выпускников педагогических вузов работают учителями: цифры поразили

5 декабря 2023, 19:12
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Источник:

Интерфакс-Украина

Только 20% выпускников педагогических вузов в Украине работают учителями. Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак считает, что это трагедия.

Об этом он сообщил в ходе презентации результатов международного исследования PISA-2022 в Киеве.

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Сколько выпускников педагогических вузов работают учителями

Нардеп при этом заявил, что необходимо переосмыслить систему педагогического образования.

Только 20% выпускников педагогических университетов доходят до работы учителем. Это трагедия. Это на 99% происходит за бюджетные средства. И над этим мы работаем сейчас с правительством,
– заявил глава Образовательного комитета.

Также он обратил внимание на вопросы качества педагогического образования и подготовки учителей.

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Каких специалистов не хватает в учебных заведениях

  • В украинских учебных заведениях не хватает практических психологов.
  • О кадровом дефиците сообщили в Государственной службе качества образования.
  • Школы снабжены практическими психологами на 80%.
  • В садиках практические психологи есть только в 33% заведений.
  • Хуже всего обеспечены практическими психологами учреждения внешкольного образования.
Автор: Марія Волошин