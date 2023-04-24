Возвращение к привычному ритму – это целый ритуал, который может потребовать немало усилий. Чтобы вхождение в новую неделю не превратилось в муку, нужно позаботиться обо всех этапах этого процесса. 24 канал собрал несколько способов, которые помогут начать новую неделю без стресса.

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Неторопливость

Очень часто можно встретить советы проснуться как можно раньше и сделать несколько дел, чтобы получить нужный импульс. Но после выходных это работает далеко не всегда, так что стоит искать решение проблемы с другой стороны – в размеренности.

Утро понедельника – это не всегда стресс и суета / Фото Pexels

Спешка – это всегда лишний стресс, а беготня в утро понедельника и подавно. Ранний подъем действительно может быть хорошей идеей, но лучше посвятить время планированию недели и распределению задач, ведь четкая структура собственного времени никогда не станет излишней.

Музыка

Важный фактор, который далеко не всегда принимают во внимание. Сенсорные ощущения помогают вернуться в привычный ритм, а музыка просто идеально подходит для этой задачи.

Неважно, какой стиль вы предпочитаете, главное, чтобы вы имели возможность послушать любимые треки. Обычно мы откладываем это на время дороги на учебу, но если бодриться – делать это следует сразу.

Красота вокруг

Будем откровенны, каждый из нас готов часами сидеть в Pinterest, сохраняя интересные идеи для своего дома или рабочего места. Наконец-то пришла пора забыть об отложении планов и начать воплощать задуманное.

Психологи советуют поработать над рабочим местом таким образом, чтобы оно вдохновляло и удерживало все ваше внимание и энергию. Если уж сидеть над учебой много часов в день, то просто неправильно делать это в месте, которое хочется бросить как можно скорее. Внутренняя мотивация – мощный фактор, но без внешней помощи этот огонек не сможет гореть слишком долго.