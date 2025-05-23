Правильно ли вы поставите ударение в словах сантиметр и спидометр: проверьте себя
- В словах, обозначающих меры длины, ударение ставится в украинском языке ставится на "Е" в слове "метр": милимЕтр, децимЕтр, сантимЕтр, киломЕтр.
- В словах, обозначающих измерительные приборы, ударение ставится на гласную перед "метр": ампЕрметр, барОметр, спидометр, термОметр.
Украинский язык интересен тем, что имеет разные ударения, а в некоторых словах и двойные. Но от ударения зависит и чистота речи.
О том, как ставить ударение правильно в длинах и измерительных приборах, чтобы не путаться, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.
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Как правильно ставить ударение – сантимЕтр или сантИметр
Часто с ударениями путаются в мерах длины, говоря сантИметр, милИметр и прочее.
Но здесь следует пользоваться таким правилом – за основу брать слово "метр", а в нем ставится ударение на "Е". А потому во всех мерах, где есть слово метр, ударение ставится на "Е":
- милимЕтр,
- децимЕтр,
- сантимЕтр,
- мЕтр,
- киломЕтр.
Однако, если говорим о словах, обозначающих измерительные приборы, в которых есть частица метр, то подчеркиваем гласную, предшествующую слову "метр":
- ампЕрметр
- барОметр,
- спидОметр,
- термОметр,
- дозИметр,
- тонОметр,
- спиртОмерт.
Как подчеркивать меры длины: смотрите видео
Такие простые ассоциативные правила, как и мнемонические фразы КаФе ПТаХ и Обезьяна Буф для правил украинского языка, помогают сразу запомнить, как ставить ударение. Говорите на украинском правильно!