Укр Рус
Учеба Саморазвитие Правильно ли вы поставите ударение в словах сантиметр и спидометр: проверьте себя
23 мая, 17:13
1

Правильно ли вы поставите ударение в словах сантиметр и спидометр: проверьте себя

Алеся Кух
Основні тези
  • В словах, обозначающих меры длины, ударение ставится  в украинском языке ставится на "Е" в слове "метр": милимЕтр, децимЕтр, сантимЕтр, киломЕтр.
  • В словах, обозначающих измерительные приборы, ударение ставится на гласную перед "метр": ампЕрметр, барОметр, спидометр, термОметр.

Украинский язык интересен тем, что имеет разные ударения, а в некоторых словах и двойные. Но от ударения зависит и чистота речи.

О том, как ставить ударение правильно в длинах и измерительных приборах, чтобы не путаться, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

Смотрите также Откажитесь от "солнцепека", ведь есть роскошное украинское соответствие

Как правильно ставить ударение – сантимЕтр или сантИметр

Часто с ударениями путаются в мерах длины, говоря сантИметр, милИметр и прочее.

Но здесь следует пользоваться таким правилом – за основу брать слово "метр", а в нем ставится ударение на "Е". А потому во всех мерах, где есть слово метр, ударение ставится на "Е":

  • милимЕтр,
  • децимЕтр,
  • сантимЕтр,
  • мЕтр,
  • киломЕтр.

Однако, если говорим о словах, обозначающих измерительные приборы, в которых есть частица метр, то подчеркиваем гласную, предшествующую слову "метр":

  • ампЕрметр
  • барОметр,
  • спидОметр,
  • термОметр,
  • дозИметр,
  • тонОметр,
  • спиртОмерт.

Как подчеркивать меры длины: смотрите видео

Такие простые ассоциативные правила, как и мнемонические фразы КаФе ПТаХ и Обезьяна Буф для правил украинского языка, помогают сразу запомнить, как ставить ударение. Говорите на украинском правильно!