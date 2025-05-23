Правильно ли вы поставите ударение в словах сантиметр и спидометр: проверьте себя

Украинский язык интересен тем, что имеет разные ударения, а в некоторых словах и двойные. Но от ударения зависит и чистота речи.

О том, как ставить ударение правильно в длинах и измерительных приборах, чтобы не путаться, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

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Как правильно ставить ударение – сантимЕтр или сантИметр

Часто с ударениями путаются в мерах длины, говоря сантИметр, милИметр и прочее.

Но здесь следует пользоваться таким правилом – за основу брать слово "метр", а в нем ставится ударение на "Е". А потому во всех мерах, где есть слово метр, ударение ставится на "Е":

милимЕтр,

децимЕтр,

сантимЕтр,

мЕтр,

киломЕтр.

Однако, если говорим о словах, обозначающих измерительные приборы, в которых есть частица метр, то подчеркиваем гласную, предшествующую слову "метр":

ампЕрметр

барОметр,

спидОметр,

термОметр,

дозИметр,

тонОметр,

спиртОмерт.

Как подчеркивать меры длины: смотрите видео

Такие простые ассоциативные правила, как и мнемонические фразы КаФе ПТаХ и Обезьяна Буф для правил украинского языка, помогают сразу запомнить, как ставить ударение. Говорите на украинском правильно!