Зарегистрироваться на украиноведческий компонент ученикам-беженцам станет легче

Министерство образования и науки Украины запустило платформу для регистрации на программу украиноведческого компонента для учеников, находящихся за рубежом. Это сокращенная программа для школьников, которые временно находятся за пределами нашего государства.

Благодаря этой платформе они смогут дистанционно получать образование в украинских школах. Она позволяет избежать двойной нагрузки и поддержать связь с Украиной через образование. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Как зарегистрироваться на украиноведческий компонент

На платформе родители смогут выбрать школу, которая обеспечивает украиноведческий компонент. При этом там можно подать заявку на зачисление ребенка на программу.

Чтобы подать эту заявку, надо:

перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;

авторизоваться через id.gov.ua;

создать профиль ребенка, выбрать школу и класс;

создать заявку для ребенка;

ожидайте ответа от школы в течение 5 рабочих дней.

В МОН при этом сообщили, что за рубежом учатся более 360 тысяч украинских детей, которые параллельно продолжают получать образование в украинских школах дистанционно. Поэтому всем этим детям, в частности, ведомство стремится обеспечить доступ к качественному украинскому образованию.

Украиноведческий компонент дает возможность сохранять связь с Украиной без двойной учебной нагрузки. Платформа украиноведческого компонента – это простой и удобный инструмент, который автоматизирует процесс регистрации и делает его понятным для родителей в разных странах,

– уточнила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева.

Что такое украиноведческий компонент Украиноведческий компонент – это сокращенная образовательная программа для украинских школьников, которые временно живут за рубежом.

Чем программа полезна для учеников

Программа позволяет ученикам:

уменьшить учебную нагрузку;

продолжить получать украинское образование дистанционно;

одновременно учиться очно в местной школе.

В рамках программы изучают:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины;

географию Украины;

основы правоведения;

Защиту Украины.

Остальные предметы, которые ребенок осваивает в местной школе за рубежом, перезачисляют в украинскую образовательную программу. Для этого используют шкалу перевода оценок для определенного перечня стран, которую разработало МОН.

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