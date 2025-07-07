Сколько украинских учеников находятся на ВОТ и учатся ли в нашей системе образования
- На временно оккупированных территориях находятся около 600 тысяч детей.
- При этом количество учеников, которые присоединяются к украинской системе образования, уменьшается.
На временно оккупированных территориях Украины находятся около 600 тысяч детей. Это по разным данным.
Количество учеников с временно оккупированных территорий, которые присоединились к украинской системе образования, в этом году уменьшилось. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление госпожи образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу.
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Сколько учеников с ВОТ присоединились к украинской системе образования
В этом учебном году, по словам Лещик, к украинскому образованию присоединилось 44 тысячи детей. В прошлом году – 56 тысяч. За год произошел резкий спад.
Образовательный омбудсмен при этом говорит, что детям с ВОТ становится все труднее выезжать на контролируемую украинскому правительству территорию.
Она также рассказала, почему многие ученики на ВОТ могут не выбирать нашу систему образования.
Первая причина в том, что обучение в украинских школах – это опасность для жизни и здоровья как учеников, так и родителей.
Работают образовательные центры "Украина – Донбасс", "Крым – Украина", которые принимают этих детей, занимаются этими детьми. Возможно, этих центров недостаточно. Мы можем их больше создать. Также есть общественные организации, которые помогают. Но детей, которые приезжают, все меньше и меньше,
– отметила госпожа образовательный омбудсмен.
Сейчас, по ее словам, это "билет в одну сторону".
Если они выезжают сюда, они уже не смогут вернуться на ту территорию, пока она не будет деоккупирована. Также это большие финансовые затраты: семья должна иметь средства для того, чтобы этот ребенок имел выезд – понятно, что через другие страны. И поэтому таких детей становится меньше,
– резюмировала Лещик.
Мы также рассказывали, насколько сократилось количество детсадов за годы независимости.