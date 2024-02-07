В Украине обнаружили немало публикаций украинских ученых из разных вузов и научных учреждений, опубликованных или вместе с представителями России, или непосредственно в научных изданиях, издаваемых в стране-агрессоре.

Об этом говорится в письме Минобразования Украины к руководителям вузов и научных учреждений. МОН отмечает недопустимость любого научного сотрудничества с представителями России.

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Отдельные украинские ученые до сих пор публикуют статьи в российских изданиях

В Минобразования отмечают, что обнаружили эти статьи благодаря анализу научных публикаций, опубликованных в изданиях, которые индексируются базами данных Scopus и/или WoS, за 2022 – 2023 годы. Также обнаружили публикации, подготовленные совместно с работниками учреждений, образованных оккупационными властями на временно оккупированной территории Украины.

Особое внимание в МОН сосредотачивают на публикациях, поданных в редакции изданий после принятия закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве", а также на тех из них, которые имели ссылки на финансирование исследований со стороны Украины.

Поэтому Минобразования отмечает: любое сотрудничество с представителями России и Беларуси, в частности на уровне совместных научных публикаций, реализации научных проектов и т.д., должно быть прекращено во исполнение требований законодательства Украины.

Чиновники также акцентируют на необходимости неукоснительно выполнять решение СНБО о применении санкций к физическим и юридическим лицам, в частности тех, касающихся прекращения научного сотрудничества, образовательных контактов и т.д. и недопустимости сотрудничества с физическими и юридическими лицами, к которым применены соответствующие санкции.