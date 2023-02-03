Украинских школьников приглашают на бесплатные курсы французского языка

Украинских школьников приглашают бесплатно учить французский язык. Его они смогут овладевать благодаря театральному искусству.

На онлайн-занятие приглашает ОО "Смарт освіта". В них могут принять участие школьники в возрасте 8 – 14 лет.

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Школьники могут бесплатно учить французский

Занятия будут проходить каждую субботу – 4, 11, 18 и 25 февраля – с 15 до 16:00 по киевскому времени на платформе Zoom.

Принять участие могут школьники соответственно возрасту, уже имеющему начальные знания по французскому языку.

Форма регистрации – по ссылке.

Преподаватель с опытом более 17 лет, живущая в провинции Онтарио, Светлана Цимбал-Святненко предложит для изучения песни и пьесы на французском языке, а также часто употребляемые французские выражения.

Главные акценты курса таковы:

аудирование;

говорение;

чтение.

Участники будут учиться, общаться, совершать ошибки и исправлять их, находить друзей и развлекаться.

Занятия будут проходить на французском и украинском языках.

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