На онлайн-занятие приглашает ОО "Смарт освіта". В них могут принять участие школьники в возрасте 8 – 14 лет.
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Школьники могут бесплатно учить французский
Занятия будут проходить каждую субботу – 4, 11, 18 и 25 февраля – с 15 до 16:00 по киевскому времени на платформе Zoom.
Принять участие могут школьники соответственно возрасту, уже имеющему начальные знания по французскому языку.
Форма регистрации – по ссылке.
Преподаватель с опытом более 17 лет, живущая в провинции Онтарио, Светлана Цимбал-Святненко предложит для изучения песни и пьесы на французском языке, а также часто употребляемые французские выражения.
Главные акценты курса таковы:
- аудирование;
- говорение;
- чтение.
Участники будут учиться, общаться, совершать ошибки и исправлять их, находить друзей и развлекаться.
Занятия будут проходить на французском и украинском языках.
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Как выучить английский язык самостоятельно
Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.
поставьте цель;
найдите время;
определите систему;
окружите себя на английском;
говорите;
учите новые глаголы;
читайте вслух;
выбирайте бытовые темы;
не бросайте начатое.