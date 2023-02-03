На онлайн-заняття запрошує ГО "Смарт освіта". У них можуть взяти участь школярі віком 8 – 14 років.

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Школярі можуть безкоштовно вчити французьку

Заняття відбуватимуть щосуботи – 4, 11, 18 і 25 лютого – з 15 до 16:00 за київським часом на платформі Zoom.

Узяти участь можуть школярі відповідно віку, які вже мають початкові знання із французької мови.

Форма реєстрації – за посиланням.

Викладачка з досвідом понад 17 років, що живе у провінції Онтаріо, Світлана Цимбал-Святненко запропонує для вивчення пісні та п'єси французькою мовою, а також часто вживані французькі вирази.

Головні акценти курсу такі:

аудіювання;

говоріння;

читання.

Учасники будуть вчитися, спілкуватися, робити помилки і виправляти їх, знаходити друзів та розважатися.

Заняття відбуватимуться французькою та українською мовами.

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