Языковой омбудсмен рассказала, как "заставить" всех учеников и студентов общаться на украинском

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская назвала рецепт общения в учебных заведениях все учеников и студентов на украинском языке. Она убеждена, что для этого надо создавать среду, в которой государственный язык звучит естественно, престижно, с любовью и содержанием.

Об этом языковой омбудсмен сказала в интервью Укринформу, информирует 24 Канал. По ее словам, это должно быть пространство идентичности, безопасности и доверия.

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Как "заставить" всех учеников и студентов общаться на украинском?

Ивановская отметила: если дети слышат украинский ежедневно от учителей, воспитателей, директоров, если видят его в оформлении школы, в школьном театре, в песнях, в ІТ-клубе, то и сами начинают чувствовать его своим.

Также языковой омбудсмен добавила, что по должностным обязанностям может рекомендовать пересмотреть учредителям учебных заведений контракты с директорами школ, если там на переменах часто звучит не украинский язык, а русский.

На вопрос о том, не сурова ли такая норма, она отметила, что образование – часть государственной политики, поэтому "ответственность руководителя учреждения предусматривает, в частности, обеспечение выполнения языкового законодательства".

Если системно игнорируют государственный язык, это не просто о языке – это сигнал об управленческой позиции, о ценностной рамке. Поэтому пересмотр контрактов – это не о наказании, а об ответственности, о понимании того, что руководитель не только администратор, а наставник и лидер,

– резюмировала она.

Напомним, что во время заседания 15 июля в Кабинете министров проголосовали за назначение нового Уполномоченного по защите государственного языка. Новым языковым омбудсменом стала Елена Ивановская.