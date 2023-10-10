На Киевщине построили сказочное укрытие: как выглядит уникальный "Дом хоббитов"
Источник:Благотворительный фонд "Гуртум"
В Киевской области построили уникальное бомбоубежище. Сказочный домик Хоббитов на территории единственной начальной школы в Гостомеле стал красотой всего региона.
Школа в поселке уже месяц работает в очном режиме. После строительства сказочного укрытия учащимся будет не так тревожно во время воздушной тревоги.
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В Киевской области построили сказочное укрытие
В сказочном бомбоубежище есть два входа и отграниченное пространство для санузла. "Дом хоббитов" может вместить более 70 человек.
Главной задачей для нас было создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации детей с опасностью,
– рассказали в благотворительном фонде.
И добавили, что не смогли украсить помещение, как предварительно задумали, из-за запрета нормами. Так что установки сказочного камина и балок на потолке ученики не увидят в этом помещении.
Однако стены сказочного домика таки разукрасили тематическими рисунками. Здесь есть и книги, и тот же нарисованный камин, и шляпа Хоббита, и много котиков.
Сказочное укрытие в Гостомеле / Благотворительный фонд "Гуртум"
- В Киеве не будут пускать в укрытие детсадов посторонних. Так решили в КГВА.
- Теперь в укрытие садов смогут во время воздушной тревоги прятаться только работники и воспитанники учебного заведения.
- Такое правило будет действовать во время работы садиков. Все, чтобы обеспечить безопасность детей.
- Ночью укрытиями садов смогут пользоваться другие граждане.