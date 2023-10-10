Школа у селищі вже місяць працює в очному режимі. Після будівництва казкового укриття учням буде не так тривожно у час повітряної тривоги.

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На Київщині збудували казкове укриття

У казковому бомбосховищі є два входи і відмежований простір для санвузла. "Будинок гобітів" може помістити понад 70 осіб.

Головним завданням для нас було створити саме казковий будиночок, щоб мінімізувати стрес та асоціації дітлахів з небезпекою,

– розповіли у благодійному фонді.

І додали, що не змогли оздобити приміщення, як попередньо задумали через заборону нормами. Тож інсталяції казкового каміна та балок на стелі учні не побачать у цьому приміщенні.

Однак стіни казкового будиночка таки розмалювали тематичними малюнками. Тут є і книги, і той же намальований камін, і капелюх Гобіта, і багато котиків.



Казкове укриття у Гостомелі / Благодійний фонд "Гуртум"

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