Школа у селищі вже місяць працює в очному режимі. Після будівництва казкового укриття учням буде не так тривожно у час повітряної тривоги.
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На Київщині збудували казкове укриття
У казковому бомбосховищі є два входи і відмежований простір для санвузла. "Будинок гобітів" може помістити понад 70 осіб.
Головним завданням для нас було створити саме казковий будиночок, щоб мінімізувати стрес та асоціації дітлахів з небезпекою,
– розповіли у благодійному фонді.
І додали, що не змогли оздобити приміщення, як попередньо задумали через заборону нормами. Тож інсталяції казкового каміна та балок на стелі учні не побачать у цьому приміщенні.
Однак стіни казкового будиночка таки розмалювали тематичними малюнками. Тут є і книги, і той же намальований камін, і капелюх Гобіта, і багато котиків.
Казкове укриття у Гостомелі / Благодійний фонд "Гуртум"
- У Києві не пускатимуть в укриття дитсадків сторонніх осіб. Так вирішили у КМВА.
- Тепер в укриття садків зможуть у час повітряної тривоги ховатися лише працівники та вихованці закладу освіти.
- Таке правило діятиме у час роботи дитсадків. Усе, аби гарантувати безпеку дітей.
- Вночі ж укриттями садків зможуть користуватися інші громадяни.