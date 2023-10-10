Нові правила для укриттів у столиці

У КМВА вирішили не допускати до укриттів закладів дошкільної освіти сторонніх осіб. Відповідне рішення вже прийняте та затверджене.

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Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу – тобто персоналом та дітьми,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

Повідомляється, що це правило буде діяти лише у час роботи садочків. Що стосується нічного часу, то користуватися укриттями в садочках зможуть абсолютно усі громадяни. Як пояснили у КМВА, ці зміни прийняті для того, аби гарантувати безпеку та спокій дітей.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині дітей можуть перевести на дистанційне навчання. Це може статися у тому випадку, якщо росіяни завдадуть нових пошкоджень для енергетичної інфраструктури, внаслідок чого знову будуть блекаути.