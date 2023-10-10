Новые правила для укрытий в столице

В КГВА решили не допускать к укрытиям заведений дошкольного образования посторонних лиц. Соответствующее решение уже принято и утверждено.

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Изменения касаются только объектов дошкольного образования. Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса – то есть персоналом и детьми,

– говорится в сообщении администрации.

Сообщается, что это правило будет действовать только во время работы садиков. Что касается ночного времени, то воспользоваться укрытиями в садах смогут абсолютно все граждане. Как пояснили в КМВА, эти изменения приняты для того, чтобы обеспечить безопасность и покой детей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области детей могут перевести на дистанционное обучение. Это может произойти в том случае, если россияне нанесут новые повреждения для энергетической инфраструктуры, в результате чего снова будут блекауты.