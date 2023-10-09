Однако воздушные тревоги при обучении могут стать неожиданностью для части учащихся. Речь идет о первоклассниках и детях, вернувшихся из-за границы.

Смотрите также В Украине организован важный урок для школьников и учителей

Как подготовить ребенка к воздушной тревоге в школе

Поэтому родители должны соблюдать следующие правила:

расскажите ребенку правила поведения во время тревоги;

пояснение, что ребенок не может покидать укрытие;

ученик должен знать, где расположены укрытия на маршруте, который он одолевает в учебное заведение. Также следует рассказать о правиле "двух стен", если укрытия поблизости нет;

ребенок также должен знать правила поведения с взрывоопасными предметами;

школа должна иметь контакты родителей, чтобы сконтактировать в случае необходимости, а также список лекарств, которые требуются ученику;

ребенок должен знать ваши и свои данные;

вы должны быть участником рассылки или чата школы или класса.

Что положить в тревожный рюкзак

Ребёнок должен иметь в школе и тревожный рюкзак. Вещи, которые он содержит, могут быть жизненно необходимы в укрытии. Что положить туда, мы писали здесь.

Как успокоить ребенка во время воздушной тревоги

Есть упражнения, которые помогут ребенку успокоиться, если он получил стресс из-за воздушной тревоги.

Дыхание животом

Ребенок должен положить руку на живот и сделать несколько осознанных вдохов и выдохов. Вдох был через нос, а выдох – через рот.

"Бабочка"

Левую руку ребенок должен положить на правое плечо, а правую – на левое. Затем похлопать ладонями по плечам. Упражнение следует выполнять медленно.

Другие упражнения для успокоения во время тревог

найти несколько предметов одного цвета;

считать от десяти до одного;

потереть кончик носа;

растереть руками тело.

Вы также можете написать эти упражнения своему ребенку на листе и положить в тревожный рюкзак.