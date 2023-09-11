Так что родителям нужно ответственно отнестись к сбору такого рюкзака. Что туда положить, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Что должно быть в тревожном рюкзаке школьника

В МВД Украины отметили: следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие.

При этом родителям советуют не перегружать рюкзак ребенка. Если рюкзак тяжел, ребенку будет трудно быстро эвакуироваться в безопасное место.

В Минреинтеграции при этом уточнили, что следует положить в тревожный рюкзак ученика. Это:

питательные батончики и снеки;

бутылка питьевой воды;

влажные салфетки;

теплое легкое одеяло;

записка, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);

дополнительный телефон с повербанком;

нужные медицинские препараты;

несколько любимых вещей ребенка для создания атмосферы комфорта: игрушка, книга и т.д.



Что должно быть в "тревожном рюкзаке" школьника / МВД Украины