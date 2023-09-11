Тож батькам треба відповідально поставитися до збору такого рюкзака. Що туди покласти, розповідає 24 Канал.

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Що має бути в тривожному рюкзаку школяра

У МВС України наголосили: варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою в укриття.

При цьому батькам радять не перевантажувати рюкзак дитини. Якщо рюкзак важкий, дитині буде важко швидко евакуюватися у безпечне місце.

У Мінреінтеграції при цьому уточнили, що варто покласти у тривожний рюкзак учня. Це:

  • поживні батончики і снеки;
  • пляшка питної води;
  • вологі серветки;
  • тепла легка ковдра;
  • записка, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
  • додатковий телефон із повербанком;
  • потрібні медичні препарати;
  • кілька улюблених речей дитини для створення атмосфери комфорту: іграшка, книга тощо.


Що має бути в "тривожному рюкзаку" школяра / МВС України