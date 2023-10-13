Проверили: сколько учебных заведений Украины имеют укрытие
Источник:Укринформ
Во время войны учебные заведения должны иметь надежные укрытия, чтобы работать в очном формате. И если, конечно, разрешает ситуация с безопасностью в регионе.
В Украине около 70% учебных заведений имеют хранилища. Так, укрытиями из 28 тысяч учебных заведений оборудовали более 19,7 тысяч, уточнил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.
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Сколько учебных заведений Украины имеют укрытие
Витовецкий отметил, что хранилища могут разместить 57% участников образовательного процесса.
Из общего количества учебных заведений 70% могут работать в офлайн-режиме. Но некоторые будут работать в несколько смен,
– отметил он.
Лучшая ситуация с укрытиями в следующих областях:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Тернопольской;
- Сумской;
- Черновицкой;
- а также в Киеве.
В областях, которые расположены ближе к линии столкновения, ситуация с укрытиями несколько хуже, добавил директор департамента.
Заметим, в Украине пригодны к укрытию более 50 тысяч защитных сооружений. Они могут обеспечить защиту примерно половины населения нашего государства.